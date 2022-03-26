影集《創造安娜》專騙紐約名流，但根據台灣警方的統計，在台灣的真實世界裡，銀髮族才是台版安娜詐騙的主要對象。謹記這10招，守住存了大半輩子的辛苦錢。

美國影集《創造安娜》（Inventing Anna）話題熱度十足，這部改編自真人真事的影集，充分體現人心的脆弱、容易信任他人，以及詐騙手法的極致。但安娜騙的都是名流，不是老人；另外一部電影《完美監護》，主角聯合醫師和安養中心聯手詐騙老人，更容易在現實世界裡發生。

根據警政署的詐騙統計，台灣每年都有3、4萬件詐騙案發生，其中65歲以上的受害人是所有族群裡增加最多的人，每年都以兩位數百分比成長，警政署因此將「高齡者反詐騙宣導」列為重點工作項目，民眾遇可疑詐騙電話，可撥打165專線查證。

許多詐騙集團看準長者資產豐富，且年老導致辨識力下滑、更容易信任他人等特性，一夕之間把退休金騙光、高齡者財產縮水的案例，所在多有。

為防範鎖定高齡的金融剝削、保障銀髮族的財務安全，保險業者推出「高年級生保險箱」防詐教戰手冊，提出防詐10大招：

●日常生活注意3件事

第1招：畢生積蓄要顧好。印鑑、存摺、金融卡等財務重要物件，建議自行妥善保管，切勿隨意交予別人。若自己出現智力下滑的跡象，可以放置在固定且隱密的地方，並將位置提示交代最信任的人（比如親近的直系血親）。

第2招：個人資料要收好。身分證、保險單、銀行帳號、密碼收好不曝光，顧好個人資料，並隨時注意外流的風險。

第3招：陌生來電要小心。陌生電話詐騙多，假借親友、檢警、交友、投資的電話，都要格外提防。最好在接到電話之後，透過其他途徑向親友確認，或請對方提出能證實其身分的證據。

曾因詐騙蒙受數10萬元財務損失的民眾分享，詐騙手法日新月異，近期更有詐騙集團假冒郵局或公務單位，以被害人的手機號碼、身分證字號等個資創設「虛擬銀行帳戶」，再要求被害人匯款，降低被害人的防備心。

提醒民眾，切記在匯款之前，應多番確認收款帳號的身分、權威性，即便對方來電號碼與客服電話相同，也應有所提防。若有無法確定的情形，最好轉交由年輕子女代為確認和處理。

金融交易2步停看聽

第4招：空白文件別亂簽。遇到需要在空白文件上簽名的情形，切勿基於人情壓力就貿然簽署，若要簽署文件也務必小心謹慎。因為在法律上，很可能會因此擔負龐大的財務責任。

民間也常出現在當事人不知情下，簽署文件、替人「作保」的案例。民眾必須切記：一旦成為「保人（法律上稱為連帶保證人）」，就會負起「連帶責任」，也就是說，債務人如果還不出錢，債權人依法可以直接向保人提告、請求賠償。律師多半會建議，不要簽署連帶保證的文件，尤其是與金錢相關的連帶保證。

第5招：交易方式要謹慎。任何交易，最好都依循賣方企業、保險公司所通知的方式匯款，不要隨意把款項交給他人，再讓其轉交。簡言之，交易的轉手愈直接愈好，最好是能確定匯款對方帳號的權威性，再行匯款。如果是以現金繳納的情形，務必向對方索取收據或交易的證明。

保險規劃5個好習慣

第6招：繳交保費要注意。部分保險公司針對保費較高（超過新台幣3,000元）的保單或外幣保單，均不接受現金繳納保費，所以若是對方向要保人索取現金，稱「可代繳保費」，要格外謹慎。如果是金額較低、現金繳納的保費，也要當場就向業務員索取收據。

第7招：借錢投保萬萬不可。購買保險商品前，務必先計算好自己的預算、收入等，切勿在財務無法負擔的情況下，借錢來投保，以免財務保障兩頭空。

第8招：保險證照一定要。購買保險商品時，應確認業務員是否有保險證照資格，拒絕無證照資格者招攬的保險，投保上多一層認證，也多一層保障。

第9招：保險訊息要可靠。最安全的保險資訊來源，可以詳閱由保險公司製作的保險商品DM、或是直接查看官方網站，權威性更高。來路不明的DM簡介、網站資訊，最好也要拒看。

第10招：保險商品要認識。金融詐騙話術誘人，平時多多提升保險知識、瞭解保險商品種類，或諮詢對保險商品掌握較多的信任親友，更能防範休老本被詐光。