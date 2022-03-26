好天氣到今天為止，下半天鋒面抵達，全台驟變，中部以北轉變最劇烈，有大雨甚至雷雨機率！這波鋒面來勢洶洶，鋒面過後氣溫暴跌，各地溫差逾10度，一天內的冷、熱變化相當明顯，提醒民眾留意。

今白天「暖熱如夏」，鋒面前緣的暖空氣只是假象，高溫來到32度以上，南部、東南部更達36度，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今各地溫差大，且「都在一天之內發生」；北部19至32度、中部22至34度、南部22至36度、東部19至36度。

根據最新模式模擬，今晚鋒面抵達，全台由北往南轉陣雨或雷雨，北部氣溫驟降，明、後兩天鋒面滯留，各地降雨不僅持續，還有短時強降雨或較劇烈天氣發生。

這波鋒面肆虐兩天後，下周二（29日）結構減弱，恢復短暫空檔，氣溫也跟著回升；下周三（30日）下午鋒面再增強，屆時冷空氣南下，又會轉為濕涼。