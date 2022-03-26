前台北市議員童仲彥，11年前擔任議員時，利用人頭詐取補助費5萬1842元，最高法院依《貪污治罪條例》的職務詐欺罪，將他判刑3年10月確定後，由於童仲彥日前將戶籍遷至宜蘭，聲請至宜蘭服刑，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代執行發監，原訂25日上午10點報到，但童忘了帶身分證與健保卡，直到下午3時36分才現身，宜檢隨即發監執行，宜蘭監獄依規定先將他先隔離14天。

童仲彥入監服刑，曾在臉書預告4月22日要辦理婚宴與入監惜別會，昨日提前入監，他回應：「就尊重執行處。」

童仲彥2011年11月至隔年2月間，以蔡姓男子為人頭，向台北市議會詐領助理補助費5萬1842元。最高法院今年2月16日駁回上訴，童判刑3年10月，褫奪公權2年定讞後，日前將戶籍遷至宜蘭，北檢於是囑託宜檢代執行發監，昨天宜檢和北檢分別通知他在上午10時到宜蘭地檢署報到。童仲彥在遲到近6小時後現身，報到前他向媒體解釋遲到的原因，因為忘了帶身分證與健保卡才折返，然後再搭計程車到宜蘭。

童仲彥一身輕便，只帶了隨身衣物，戴著帽子遮住已剪短的頭髮，檢察官審查資料無誤後簽發執行指揮書，由宜檢發監執行，昨日下午4時26分童仲彥坐上囚車，未來將在三星鄉的宜蘭監獄服刑，他在宜蘭監獄的第一餐有紅燒硬尾魚、豆豉肉醬、豆芽菜，還有一碗肉羹湯。因童仲彥已簽署「不同意收容期間民眾查詢他個資資訊」，獄方對他入監後行狀況，都表示無可奉告。