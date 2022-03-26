國民黨提名謝龍介參選台南市長，話題十足也引發各界關注。高雄市議員陳麗娜今(26日)接受港媒訪問時透露，謝龍介在地耕耘30年，這2天網路聲量與母雞效應確實已開始浮現，尤其謝的政治性格、風格與形象都跟民進黨尋求連任的台南市長黃偉哲具有差異，已對黃形成壓力。

台南市是民進黨優勢選區，結構為綠大於藍。根據《中評社》報導，陳麗娜認為，藍軍在台南過去大多是「小雞帶母雞」居多，這是長期政治結構性的問題，不過，值得注意的是，謝參選的消息曝光後，網路上其實有不少支持聲量，這種宣傳效果其實蠻大的，對黃偉哲恐怕會形成壓力。

另外，陳麗娜認為，謝龍介必須向台南鄉親展現出「他為什麼比黃偉哲好」的訴求，因黃4年前剛上任是因為副總統賴清德力挺，剛開始執政或許比較顛簸，但黃也跑得很勤，加上台南人重視感情，謝想挑戰黃還是需要努力跟方法。

關於這次選戰，謝龍介也自認是「無可救藥的樂觀主義者」，他昨(25日)重申，台南已30年未政黨輪替，「給我4年，我給你光榮40年」，強調自己只會做1任市長，要台南市民給國民黨執政機會。