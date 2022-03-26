James Wiseman, who has missed the first 73 games of the 2021-22 season after undergoing surgery to repair a meniscal tear in his right knee, will be sidelined for the remainder of the season, including the 2022 NBA Playoffs. pic.twitter.com/ebv6ILitHy — Golden State Warriors (@warriors) March 25, 2022

勇士中鋒懷斯曼（James Wiseman）確定剩餘球季報銷，也不會參加季後賽，他去年4月右膝半月板撕裂傷開刀之後就沒有再上陣。勇士26日正式發布消息，球隊總管邁爾斯（Bob Myers）對於懷斯曼的傷勢非常謹慎，表示會耐心看待他的復健過程。

邁爾斯說：「他才20歲，未來的職業生涯還很長，對於球團來說，我們專注的是他長遠的健康。醫生和我們都有信心，這種長遠的計畫將可以幫助懷斯曼回歸球場後成為我們理想中的球員。」

懷斯曼是2020年選秀榜眼，當時外界看好「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）成為狀元，結果灰狼選擇愛德華茲（Anthony Edwards），勇士挑了懷斯曼，鮑爾第3順位加入黃蜂。懷斯曼是7呎長人（213公分），後場已經很強的勇士因此看中他，沒想到選秀結束就傳出得分後衛克雷湯普生（Klay Thompson）阿基里斯腱受傷報銷。

勇士好不容易盼到湯普生本季回歸，懷斯曼卻在養傷。懷斯曼至今上陣39場，繳出場均11.5分、5.8籃板，52%投籃命中率。他本月初到G聯盟暖身，3場比賽有17.3分、9.7籃板，但是賽後發現右膝腫脹，再度被迫休兵。本月31日是懷斯曼的21歲生日，雖然季後賽開打在即，勇士把眼光放遠，寧願讓懷斯曼下個球季確保健康無虞再返回球場。