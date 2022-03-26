台北市萬華區西門町某健身房的日曬房，遭爆料劉姓男員工用「偷拍手錶」拍下女性顧客全裸更衣、塗抹防曬乳的畫面，受害女性至少7人，台北地院審理後依妨害秘密罪，判處劉男有期徒刑10月。

陳姓女子在臉書社團《爆料公社》上發文指控，她與一位呂姓女友人一同前往西門某間日曬房消費，她使用完日曬機後便在外頭和友人的男友、店員聊天，約15分鐘後，友人卻突然哭著從日曬房走出來，用發抖的聲音說，「裡面好像有偷拍手錶。」隨後警察也接獲報案入內了解。

陳女表示，在事發當下劉姓員工立刻去觸碰掛在牆上的手錶，說大概是客人遺留下來的，且劉男神色慌張也不斷在藏有偷拍手錶的日曬房口來回徘徊，行跡相當可疑。警方隨即扣押手錶帶回鑑識，也於同日晚間證實手錶有拍攝到劉男橋畫面的角度，證實偷拍者就是該員工。

令人髮指的是，陳女上網透過地標找到曾在日曬店打卡的網友並一一私訊，卻發現女網友們所拍攝的照片內，全都有拍到後方牆上的手錶，讓她相當焦急也提醒網友可以準備證據並提告，呼籲曾去消費過的受害者出面指認。

劉男事跡敗露後也不斷私訊陳女道歉，還說自己「愧疚到3天都吃不下飯」，拜託陳女用100萬元跟他和解，並提及自己「好痛苦好罪惡、到現在沒辦法睡覺吃飯」等語，他也不停打視訊電話表明想和解的心。

陳女透過貼文怒罵，怎麼能利用大家對店家的信任去滿足個人私慾。還提到有受害者在事後「害怕走入人群，甚至和另一伴失和」，怒控「憑什麼就因為你覺得好玩覺得刺激就可以這樣做？」也透露，事發這幾日她吃不下也睡不好，不好受的並非只有劉男。

警方到場拆解後，從手錶中取出1具針孔，裡面拍下多段女性更衣、使用等畫面，經比對監視器追查，鎖定曾經進出的劉姓員工涉有重嫌。

劉男警訊時無法抵賴，只好坦承將手錶掛在牆上，辯稱是測驗性能、好玩，警訊後將人依法送辦，台北地院法官審理後，考量劉男坦承犯案，依妨害秘密罪，判有期徒刑10月，得以易科罰金。