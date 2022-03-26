臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台灣民意基金會22日一份民調指出，僅34.5％的民眾相信美軍會參戰協防台灣、55.9％不相信，卻有43.1％的民眾相信日本自衛隊會參戰、48.6％則表示不相信。民進黨前立委郭正亮表示，台灣居然寄望日本出兵是「異想天開」。此說法引發熱議，網友反應強烈，紛紛湧入留言痛批。

台灣民意基金會22日民調顯示，有逾4成3民眾相信日本自衛隊會為台出兵。郭正亮23日在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」直言，這是莫名其妙，並非台灣人喜愛日本東西或常去日本旅遊，日本就會出兵協防台灣，這是異想天開，可說是對地緣政治、美日關係不了解。

郭正亮指出，日本基本上沒有攻擊性武器，他們是自衛隊；沒有導彈，也不能發展；日本更沒有轟炸機、攻擊艦。如果對美國都沒有寄望了，卻還寄望日本，這真的太扯了，大概是因為台灣很多人去過日本，對日本常常有著奇怪的幻想。

郭正亮的說法在網路掀起熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「無知才能無敵」、「無知才是蔡英文當選的關鍵」、「我們台灣人真的太可愛了」、「不要一天到晚在唬爛誰會出兵，靠自己好嗎？」「烏克蘭美日有出兵嗎？」「覺青看到美國對烏克蘭的態度，都改口說戰爭要靠自己了，依舊有一堆要台獨卻不敢上戰場的廢物，活在自己的夢裡不肯面對現實，只剩一張嘴」。