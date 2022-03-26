0848:CNN報導，馬立波(Mariupol)市長顧問安德里什琴科（Petro Andriushchenko）表示，大約600人在16日俄軍對馬立波劇院的炸彈襲擊中倖存，大約300人死亡。

安德里什琴科在他的Telegram上說，自 3月16日襲擊事件以來，關於傷亡和倖存者的訊息統計緩慢，因該市目前缺乏正常運作的警察和應急措施，因此無法編制官方統計數字。

他說，由於每天聚集在劇院躲避空襲的人數都在變化，所以統計有難度，最後是由一名掌握有關逃難人員消息的當地記者幫助市府官員做統計。

他總結，該市官方數據約統計出，爆炸當天約有 900 人在劇院裡，預計有 300 人在大樓的較高樓層和劇院後方喪命。他說，倖存的 600 人中有許多人正在離開馬立波前往札波羅熱（Zaporizhzhia）。

美國總統拜登25日赴波蘭邊境城市熱舒夫（Rzeszow），視察駐當地美軍，接下來他將在華沙發表重大演說。（圖／路透社）

0747:俄完成第一階段行動轉向這目標 拜登赴波蘭將發表重大談話

英國《衛報》（The Guardian）報導，俄羅斯國防部昨（25）日表示，「第一階段軍事行動」大體上完成，接下來俄軍將專注於解放烏克蘭東部的頓巴斯（Donbass）地區。

俄羅斯參謀總部主要作戰指揮官魯茲柯伊（Sergei Rudskoi）表示，「第一階段主要行動的目標已大體上完成」，同時他似乎也暗示接下來在烏克蘭的行動將轉向較為有限的目標，說明接下來行動的主要目標是「解放頓巴斯」。

他說：「烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已大幅降低，這得以讓我們專注在達成解放頓巴斯地區的主要目標。」

此外，美國總統拜登25日下午飛往波蘭邊境城市熱舒夫（Rzeszow），視察駐紮當地的美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）。熱舒夫距離烏克蘭邊境僅約1小時車程。

拜登於當地時間晚間飛往波蘭首都華沙，他將在26日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），並且就俄羅斯入侵烏克蘭發表「重大演說」。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）行前表示，拜登將在演說中談及未來挑戰的急迫性、烏克蘭衝突對全世界的意義，以及為何在面對俄羅斯侵略下，自由世界保持團結及決心如此重要。