台大電機系錄取分數正式超越醫學系，引起網友關注。不少人大嘆，看來連高中生們都知道，醫療業將成為夕陽產業。對此，有內行網友透露，醫療業不斷走下坡，根據現狀，去當工程師的前景比當醫師還好，建議家裡沒有醫界大老，也沒有現成的診所可以繼承的人，還是不要誤上賊船去念醫學系了。

一名網友在PTT發文說，111年學測繁星推薦錄取分數，台大電機系要校排1%，且國文、英文、數學和自然科加起來超過58級分；台大醫科則要校排1％，加上國文、英文、數學與自然4科加起來57級分。除了台大醫學系外，其他醫學系的校排與級分的要求都大幅下修了，由此可見，醫療業即將成為夕陽產業，連高中生都知道了。

對此，也有從事醫療業的網友回應，他認為電機系與醫學系的分數將越差越多，光從2個科系畢業後的薪資來比，醫學系花6年畢業，在畢業後一般醫學訓練（PGY）的2年期間，薪水基本不會超過10萬；反觀電機系念完大學與碩士6年，若能進入世界排名第10名的台積電工作，未來前景不容小覷。

而臉書粉專《黑特武陵WLAH》也發文討論相關議題，醫學系正在走下坡，因為台灣生醫產業長期無法往外拓展，不像晶片或其他加工出口業有國際需求，基本上都是台灣進口國外的藥物或醫材，要自己開創新技術吸引國外人才來學，真的只有極少數人能做到。因此現在越來越多醫學網紅，拋頭露面賣保健食品，顯示出環境越來越差。

該粉專指出，當健保總額固定，人數越多，分到的錢只會越少。過往醫生判生判死領高薪，繳不出醫療費用就抬棺材回家的時代已消失。今年台大醫科繁星最低錄取分數為57級分，被台大電機58級分超越，這代表現在的高中生發現不對勁了，實在是十分慶幸。那些不幸已經跳上賊船的，請早點卡好位置。

該粉專透露，近期正逢申請大學的季節，看到許多人執迷不務，繼續詢問醫學系，他建議家裡沒主任等級的人物或現成診所的人，就真的別念了！除非你能確定接下來的6年，成績可以一路保持領先，畢業後一般醫學訓練期間都不會有重大影響你選科的事發生。