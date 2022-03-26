澎恰恰近日在社群平台開新節目《怪仙瘋濟癲》，劇中扮演起濟公，主動聊起2003年的自瀆光碟案，澄清當年被騙真實金額非媒體報導的4400萬，而是8300萬，說到激動處還生氣搥牆，被點名的郭桂彬表示不願隨之起舞，而該案的女主角盧靚其實早在2019年就和澎恰恰大和解，兩人為了公益演唱會更同台合唱，最近盧靚曬近照，可見50歲的她凍齡有成，美貌依舊。

澎恰恰19年前因自瀆光碟案和盧靚、郭桂彬槓上，最後盧靚依恐嚇取財罪判刑2年，郭桂彬雖然否認私吞款項，但也遭判刑3年。2008年盧靚保釋生下一女，因女兒身體不佳需喝母乳增強免疫力，同年盧靚帶著女兒回到監獄，繼續服刑，2010年假釋出獄。2018年盧靚出席林玉紫婚宴時，透露跟女兒的爸林男分手，稱「緣分已盡」，據知該男身分是生技業富商，但仍有幫忙扛起養育女兒費用，盧靚當時表示生活重心都在小孩身上，天天親力親為送孩子到雙語學校上課，是全能好媽媽。

盧靚與澎恰恰2019年已和解同台。（圖／翻攝自中天新聞 Youtube）

20190616中天新聞 一唱泯恩仇！ 盧靚、澎恰恰相隔14年「同框開唱」

2019年，因澎恰恰一句「人可以多壞」，激怒銷聲匿跡多年的盧靚，2人隔空互槓，經共同友人出面協調，才總算以大和解收場，澎恰恰也首度向她道歉，盧靚為了女兒希望事情就此打住，強調：「沒人喜歡活在過去」，同月兩人還一起出席新竹的公益演唱會，澎恰恰獲邀成表演歌手，邀盧靚當驚喜嘉賓，兩人不僅同框，還一起合唱，兩人上演「一唱泯恩仇」。

盧靚昨分享和男性朋友聚餐畫面。（圖／翻攝自盧靚臉書）

如今，澎恰恰在網路節目提及昔日光碟案，盧靚的近況也受到關注，但她未正面回應此事，昨曬出和男性朋友聚餐的照片，寫下：「找我出來吃飯，又拿衣服給我跟女兒，你們覺得這個男人是我的誰？」，網友猜：「應該是男朋友？」，她親自解謎：「哈！異性朋友」、「十幾年的交情」、「直播『山少』大爺」。