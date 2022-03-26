年底台南市長選戰，國民黨底定由謝龍介出馬，引發各界熱議。成功大學政治學系教授丁仁方分析指出，國民黨在台南「一對一選舉」的支持度天花板約35%，謝龍介必須想辦法從現任民進黨台南市長黃偉哲身上，再挖10%(支持度)過來才有勝算。此分析曝光後引發網友關注，不少人都說「謝龍介很有機會」、「我就是10%中的一份子，加油」。

丁仁方24日接受《中評社》訪問時分析，謝龍介的優點在於演說口條、臨場反應極佳、說話具煽動性，且個人特質對藍營外省族群、本省閩南的庶民族群都有吸引力，再加上謝個人有「網紅效應」，且不少名嘴很挺他，這些都會帶給黃偉哲不小壓力。

丁仁方的分析曝光後，引發許多網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有近則留言，不少人直言「不是煽動性而是群眾魅力」、「不用估算啦，願意在台南選，不論成敗都是一條漢子」、「加油，高雄都曾變天過，台南也有機會」、「媒體影響力超大的」、「加油，肯無私為民服務都支持」、「反正我就是要投龍介兄」、「支持謝龍介，政黨必須輪替」。