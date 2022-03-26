現代人生活步調緊湊，無形中累積不少壓力，長期下來易出現睡不好的問題，連帶影響白天工作表現。1名48歲的蔡姓高階主管長年在各國出差，時差加上工作壓力大，常難以入睡，睡眠品質每況愈下，因此影響白天精神與體力，須仰賴重度咖啡因來提神，但晚上又面臨睡眠問題，惡性循環下疲憊感始終無法有效消除，最終仍尋求專業醫護資源協助，找出睡眠障礙原因及解決方案。

●每日喝4杯咖啡還很累！ 睡不好恐與荷爾蒙失衡有關

「蔡先生雖過往有定期在做健檢，但卻不知道怎麼從生活飲食調整來改善健康問題。」聯安預防醫學機構聯欣診所副院長顏佐樺醫師娓娓說起患者的困擾。

蔡先生本身除了膽固醇偏高、有胃食道逆流，更長期有嚴重的睡眠困擾。蔡先生主訴，時常睡前腦中思緒停不下來、睡眠易短淺，因此睡眠品質不佳，白天上班為保持元氣，只能每日依賴2至4杯咖啡希望幫助自己振奮清醒，但疲憊感仍揮之不去。

顏佐樺副院長提醒，常感疲勞，想睡又睡不好的影響因素有很多，但更需留意的是「壓力」與「荷爾蒙的改變」這2項容易被忽略的因素。

荷爾蒙就像1把控制身體代謝、運作開關的鑰匙，主宰我們的認知與情緒、代謝、睡眠、免疫系統等。當壓力來臨時，身體的腎上腺素會大量分泌「壓力荷爾蒙-皮質醇」，刺激血糖、血壓及心跳快速上升來應付緊急狀況。

有壓力荷爾蒙，也就會有「抗壓荷爾蒙」，以協助穩定讓身體快速回到正常狀態，兩者如同翹翹板兩端，必須維持平衡。若長期處於高壓，除了影響睡眠，也易增加癌症、新陳代謝、心血管疾病、失智及憂鬱等風險。

●深入健檢 功能醫學檢測揪出疲憊主因

蔡先生在1次健檢後，經護理師的建議，進行全套男性荷爾蒙併腎上腺壓力皮質分析、氧化壓力分析等相關功能醫學評估。從蔡先生的檢測中發現，解毒修復酶 （GSTs）2.76ug/ml僅有正常數值的一半（正常值4.37-9.84ug/mL），壓力荷爾蒙 5.63 ug/mL也相較一般人低（正常值6.2-21.3 ug/mL），故推測可能是因為長時間睡眠效能不佳、高壓，再加上長期攝取過量的咖啡因，而掉入睡不好的惡性循環中。

由於蔡先生主要的困擾在於睡眠障礙，當深度睡眠不夠時會影響荷爾蒙分泌、身體組織修復，顏佐樺副院長透過含有處方助眠藥物、褪黑激素的「調時差包」幫助調節生理時鐘恢復穩定，同時搭配Ｂ群及相關保健品的補充，協助蔡先生回到睡的好及精神好的平衡狀態。

經過治療後的蔡先生分享，以前入睡要超過1個小時，慢慢已控制在半小時內即可入睡，且經過兩個月調整，睡眠品質有明顯開始好轉，精神、體力也恢復8成，連帶原本胃食道逆流也有改善！

顏佐樺副院長也提醒，別輕忽內分泌對身體的影響，尤其是壓力荷爾蒙調節若失衡，會讓人容易疲勞、情緒狀態不佳、睡眠困難等，建議一般民眾只要滿20歲都可以做此相關檢測。及早發現讓自己睡不好的主因，儘早調整別讓睡眠成為生活中的一大困擾。