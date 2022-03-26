台南市議員謝龍介23日宣布，代表國民黨參選台南市長。國民黨青年部前主任陳冠安指出，以臉書文章之心情、留言、分享加權計算的影響力分數來看，謝23日當天的網路聲量即以33888分，力壓現任市長黃偉哲的2852分，12倍的差距相當驚人。此消息引發熱議，有自稱台南在地人的網友表示：「只有政黨輪替才能迫使政黨好好做事，台南不該是萬年執政。」

陳冠安25日在臉書發文表示，以臉書文章之心情留言分享加權計算的影響力分數來看，23日當天的網路聲量，謝龍介以33888分力壓黃偉哲的2852分。

陳冠安分析，謝龍介不只是這次參選聲量贏過黃偉哲，從長期大數據來看，其實都贏過黃不少。黃貴為六都首長、謝僅是市議員，但從過去3個月的聲量來看，謝的影響力分數仍然是黃的1.3倍左右。因此雖藍綠基本盤在台南有一定差距，但從網路聲量和話題度來看，謝確實有和黃一戰的空間，可望用優勢的空戰來彌補陸戰的不足，給黃帶來一定壓力。

對此，網友反應熱烈，紛紛湧入陳冠安臉書粉絲專頁「陳冠安X黨革青」留言：「我是台南人，我認為只有政黨輪替才能迫使政黨好好做事，台南不該是萬年執政」、「台南換人做做看！」「挺龍介仙進市政府！翻轉台南」、「水啦！年輕人支持龍叔叔」、「綠營選舉手段用盡，綠媒配合演出，我們自己也要變成個體戶媒體，幫忙謝龍介」。