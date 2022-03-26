許多人都是搭捷運通勤的，有網友好奇，台灣六都包含台北、新北、桃園、台中、台南及高雄，為何就只有台南沒有捷運呢？貼文引起討論，不少在地人認為台南沒有蓋捷運的必要，直呼「台南蓋捷運，光想就覺得是災難」。

一名網友在PTT發文表示，捷運最早的發源地在雙北，連結到桃園的共同生活圈，高雄也是早早就有兩條捷運還可以跟輕軌連在一起，就連從前被八卦板笑歪蓋不起捷運只好蓋BRT的台中，現在也有了第一條捷運，並疑惑發問：「為何美食文化之都台南是六都裡唯一沒有捷運的啊？」

貼文引起熱烈討論，底下網友點出關鍵原因，第一台南交通很糟，蓋了可能更亂；第二則是台南舊市區、路太小並不需要，「台南舊市區那個大小根本不需要捷運」、「台南舊市區的交通是沒救了」、「路那麼窄小，幾乎沒人行道，蓋啥捷運」、「在地人認真回，完全用不到」、「台南蓋捷運，光想就覺得是災難」、「有機車就夠」。

台南市大眾捷運系統整體路網規畫報告去年7月底呈送交通部，22日獲交通部同意核備。交通部長王國材24日在台鐵公司化公聽會前接受聯訪時表示，台南捷運路網先核定整體路網，綠線、藍線、深綠線等；整體路網核定之後，就可以做可行性評估跟綜合規劃。