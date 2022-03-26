「雪乳戰神」郭鬼鬼，擁有甜美臉孔與G級魔鬼身材，在IG、臉書分別有73萬及59萬粉絲追蹤的高人氣，不過近來被AV導演圤智雨公開昔日舊照，極度反差的對比讓網友全傻眼，驚呼根本就認不出來。

AV導演圤智雨昨（25日)在臉書曬出一名比基尼女子的照片，只見她有著圓潤臉蛋及豐腴身材，接著表示：「猜猜我是誰？第一彈，中午時有粉絲敲我傳了這張來要我猜照片中的是誰？ 我猜不到，所以粉絲就說，留言超過300則，一人一則，達標就公布答案」，照片一出立刻引發網友熱議，而且多數網友猜測就是「雪乳戰神」郭鬼鬼。

圤智雨稍晚公布答案，如同網友猜測就是郭鬼鬼，接著表示非常欣賞她，尤其近日的「郭老師」事件就能看出對媒體影響力極大，也是聰明的，更不忘大讚「能夠有毅力讓自己運動變瘦變美，是值得鼓掌」，接著強調「以前是醜小鴨不是重點，重點是你現在是什麼才是重點」，對此，仍有不少網友留言狂酸：「這是有生小孩過的吧」、「直接被打回原形」、「跟現在沒差多少，只是現在比較聰明會用髮型遮寬臉，還有穿衣服蓋住過肉的部分」。

郭鬼鬼雖未直接回應此事，反倒在臉書大方公開「私下真面目」，照片中不顧形像張開嘴大打哈欠，接著表示：「我以為大家喜歡漂亮美美的照片，最近發現原來這種照片也滿多人喜歡，如果這張破萬讚那就來一張更勁爆的，世界和平」。