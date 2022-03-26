女人之間的友情可以說是世界上最堅固也最脆弱的東西！心思細膩、個性相對敏感的女生們，相處起來總能反應出滿滿的化學效應，出現各式各樣的愛恨情仇。

在不同情況下，女孩們的友誼可能日漸牢靠、堅若磐石；但若遇上虛假白目的「婊妹」，情況可就急轉直下了，隨時都可能發生像《華燈初上》中蘿絲媽媽和蘇媽媽一樣的暗潮洶湧的友誼危機！

網友公認全台最帥YouTuber！77老大精闢分析「最婊的7種女生」

中醫師出身的YouTuber 77老大被封為「Youtuber界臉蛋天才」，講話幽默風趣又充滿型男魅力，曾榮登「十大未婚帥氣YouTuber」TOP１，近三個月網路聲量高達25,255筆，位居《網路溫度計》YouTuber網路口碑第24名。最近他也整理出「最婊的7種女生」，今天就讓網路溫度計帶你一起來看看，究竟哪些類型的女生最容易被同性討厭？

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2021/12/25~2022/03/24）

▲77老大位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第24名。

塑料姐妹全是戲！超惹人厭7種最婊女生類型有哪些？

１．麻煩女：超難伺候公主病，自私自利惹人棄

「公主病」絕對是男生女生都不敢輕易接近的討人厭類型！嬌生慣養又處處挑三揀四，把別人的付出視為理所當然，吃飯嫌餐廳菜色爛、服務差，出門旅遊又嫌太陽大、旅館小，不止難伺候，而且一點都不考慮別人的感受，在77老大的評論中，討人厭指數也有8.5顆星。

２．娃娃女：撒嬌疊字我最行，愛用第三人稱叫自己

有些女孩天生聲音細，有娃娃音，讓人覺得可愛。可是有些人明明一腔菸酒嗓，卻在遇到異性或曖昧對象時，馬上自動切換音頻變得嗲聲嗲氣，甚至愛用疊字、第三人稱說話，「怎麼可以吃兔兔」、「寶寶要回家囉」，真的讓人聽了拳頭都硬了，討厭指數8.5顆星。偏偏很多男生都吃這套，小編只能說...各位廣大的男性們快醒醒吧！

３．優越女：拜金炫富是日常，就是要比你高一等

「米其林三星我吃多了」、「冰島極光好美，叫你男友一定要帶你來」，展示自身財富、崇尚奢華生活並不是這類型女生最討人厭的地方，而是那有意無意間透露出來，彷彿處處都要比你高一階的驕傲優越感，才是最讓人為之氣結的地方，被77老大評為討厭指數9顆星的類型。

４．八卦女：三姑六婆超長舌，八卦就是我的精神糧食

愛聊八卦是人之常情，但有一種人「把議論他人私事當成人生動力」，甚至自己加油添醋編故事，這可就要不得了。這種八卦女經常唯恐天下不亂，會在朋友之間散播誇大不實的謠言，讓彼此相處烏煙瘴氣，討厭指數9.5顆星，是大家避而遠之的對象。

５．閨蜜女：海后放線釣大魚，男的都是我兄弟

你身邊有沒有一種女生會跟所有男性朋友稱兄道弟，甚至連你的男友都不放過？遇到這種類型請睜大眼睛好好觀察，看她是不是真的個性大喇喇不拘小節，還是根本像77老大在影片裡提到的「話都說兄弟，全是表姊弟」？只是表面上看起來有男孩子氣的豪爽性格，但其實私底下處處放線釣魚，這種海后等級的婊妹討人厭指數也是9.5顆星！

６．做作女：以為人格分裂！態度反差堪稱全民公敵

人前人後一個樣、遇到心儀對象馬上變身弱不禁風林黛玉，就是做作女的最佳寫照！77老大分享自己曾經遇過的實際案例，一位原本髒話連篇的女同事，在認識神似男神許光漢的小鮮肉同事後，就像是人格分裂一樣變得溫柔嬌媚，前後態度反差超劇烈，讓77老大直呼這類做作女「不只女生，連男生也會討厭」，厭惡指數直達10顆星。

７．背刺女：人前閨蜜姐妹花，人後把你捅到開花

「人前姐妹，人後表妹」大概是最適合形容背刺女的一句話了！這類型的女生心機深沈有如馬里雅納海溝，往往在人前跟你說說笑笑、當無話不談的好閨蜜，但卻在人後卻默默捅你一刀，私下把你的糗事宣揚出去，堪稱「塑料姐妹情」最佳詮釋範例。功力進階者甚至會在被抓包後，用無害、無辜的態度反問「蛤我不是故意的，你會在意這種事喔？」討厭指數也是滿級10顆星。

其實除了這些之外，還有很多變化型，看完這些讓人氣得牙癢癢的「最婊的7種女生」，你最討厭的是哪一種呢？不過，人與人之間相處本來就有各式各樣的友情變化，以上整理的7個類型僅供參考，大家在挑選朋友時還是要靠自己睜大眼用心觀察喔！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】