音樂代表時代的遷移與文化的推進,回頭一看發現許多朗朗上口的KTV必點金曲都已經是10多年前的歌曲,前奏一下、副歌一唱出馬上能達出歌名,但你知道這些金曲其實很多都是翻唱自韓國歌曲嗎?

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》,盤點綜合網路聲量及YouTube點擊次數,盤名10大台灣歌手翻唱的韓國歌,不管是輕快舞曲還是浪漫情歌,每一首都唱出自己的味道。

NO.10 王心凌 愛你

不管過了多久,永遠在KTV點歌排行榜上的「愛你」是由王心凌與王紹偉合唱,音樂「yoyoyoyo」響起,相信許多人馬上蓄勢待發準備一起唱!其實這首歌是翻唱韓國女團Papaya的Listen to me ,除了在2004年被王心凌翻唱中文版,南韓女團「Oh My Girl」在2006年也以翻唱唱出不同味道。

NO.9 范逸臣 I BELIEVE

曾被冠以「情歌王子」稱號的范逸臣,在2002年翻唱韓國電影《我的野蠻女友》主題曲《I Believe》讓他成為當時年度詢問度最高的新人,范逸臣清澈的聲音讓這首歌深植網友心中,更是經典不敗的KTV必俺曲,許多人直呼「對這首神曲念念不忘」、「不管什麼時候聽有不同感觸」。

NO.8 戴愛玲 愛了就知道

戴愛玲在2002年推出專輯《Magic》,其中主打歌《愛了就知道》翻唱自韓國女唱將朴正炫《我的一天》,細膩又飽滿的歌聲讓這首歌成為當時人人MP3必收錄歌曲之一,同為實力歌手的順子也曾翻唱《愛了就知道》,帶點爵士風讓這首歌替這首歌又增添了不少層次。

NO.7 郭書瑤 Honey

甜美又可愛的《HONEY》音樂一播放就讓人想跟著唱跳!郭書瑤在2010首張專輯主打歌《HONEY》,是翻唱曾在韓國掀起「扭臀舞」熱潮,在韓國擁有一線女團地位的KARA《HONEY》,輕快曲風瞬間吸引網友傳唱。

NO.6 張惠妹 勇敢

張惠妹的歌聲總有種魔力,聽過一次細細品嘗,第二次用心感受,儘管是翻唱自韓國歌手Julia《等待的盡頭是你》卻仍唱出屬於自己的味道,更成為許多台灣人心目中的經典療傷歌曲,網友大讚「當時就是因為這首歌愛上張惠妹」、「聽到哭了」。

NO.5 徐懷鈺 妙妙妙

徐懷鈺的歡樂舞曲《妙妙妙》愉快又朗朗上口的曲風風靡80年代,甚至讓懷鈺被捧上「國民天后」地位!其實這首顆改編自近期話題焦點「具俊燁」所屬團體「酷龍」的《城市逃脫》,其實除了徐懷鈺,當時的當紅歌手杜德偉、草蜢也都翻唱過他們的歌曲。

NO.4 徐懷鈺 怪獸

徐懷鈺第二張專輯《向前衝》,其中一曲《怪獸》可說是學校體操、早會時間必放提振精神的神曲,經典歌詞「有怪獸~有怪獸~有怪獸纏著我~」更可以說是當年的招呼語,其實這是翻唱自韓國HIP HOP女團「DIVA」的《為何叫我》,超洗腦曲風也引起各國翻唱。

NO.3 張惠妹 真實

「心痛比快樂更真實~」這句歌詞有聲音,相信你也一定能跟唱!張惠妹的《真實》不僅在KTV熱門榜上,更是台灣歌唱比賽參賽曲的熟面孔,這首訴說女人痛徹心扉的經典歌曲,其實是翻唱自韓國著名歌手金賢成的《願望》,濃厚感情、張力十足,不管台版韓版都超好聽~

NO.2 蘇慧倫 鴨子

《鴨子》是蘇慧倫在1996年推出的第九張國語專輯,同名主題曲改編自韓國組合Ju Ju Club的《我就是我自己》,該歌詞由許常德填詞,一句「啊哈!去吧!沒什麼了不起」簡單又直接的歌詞深入人心。道出從癡情小女孩成長成獨立新女性。

NO.1 王彩樺 保庇

「保庇保庇保庇歐」不信有人聽到這句腦中沒有響起旋律!2016年台灣藝人王彩樺翻唱南韓少女團體T-ARA《 Bo Peep Bo Peep》,改編後濃濃台灣味搭配輕快曲風,讓這首《保庇》成為新春必聽舞曲,更讓王彩樺一舉紅到南韓。

