國民黨正式提名謝龍介代表角逐年底台南市長寶座，資深媒體人黃暐瀚日前分析台南選情，指出國民黨提名陳以信的機率高於謝龍介的其中一個原因就是：「提誰都不會贏」，引發外界討論，對此，謝龍介表示，「台南不會贏」的念頭，相信不只是黃暐瀚，很多支持者也都這麼認為，但他相信台南值得更好，「我們真的可以改變，卅年了翻一次」！
對於黃暐瀚分析台南選情，謝龍介昨（25日）在臉書發文表示，黃暐瀚與自己相交多年，黃的時事評論，一向為自己所敬重。對他而言，黃的提點，遠比稱讚更寶貴，自己非常感謝。
謝龍介直言，「台南不會贏」的念頭，相信不只是黃暐瀚，很多支持者也都這麼認為，因此他努力的目標，就是要讓大家相信，台南值得更好，「我們真的可以改變，卅年了，翻一次」！
謝龍介強調，從政這條路，除了腳下踩的立足之地，伸手不見五指，一片黑暗，有無限的風險，但也有無窮的機會，他想邀請大家，一起來做個「無可救藥的樂觀主義者」，在接下來的幾個月裡，正面積極，歡歡喜喜，勇往直前。
此外，對於綠委林俊憲認為國民黨在台南市長選情是「歹銅舊錫」磨不成鋼鐵，謝龍介表示，我虛心接受林俊憲的批評，只是提醒林俊憲，要充實一下環保觀念，「歹銅舊錫」本來就不是用來煉鋼，但還是可以提煉出很多貴金屬。
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