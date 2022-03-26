文創品牌總監蔡依珊斜槓出興趣，成立YouTube頻道，轉型走網紅路線，大方分享私生活。她不僅展現俐落廚功，教大家5分鐘煮一道美食，還有如何保養纖瘦身材，不藏私的作風相當親民。

蔡依珊成立「蔡依珊Patty Tsai」YT頻道，親自下廚做養生餐，動作超迅速，5分鐘搞定；也曝光她拍攝時裝雜誌時的幕後花絮，秀出俏皮幽默的一面；網友好奇她的身材怎麼維持？原來是靠瑜珈。

從一般人印象中的名媛，轉型自媒體網紅，會不會有心理障礙？其實蔡依珊先前已嘗試過擔任網路節目主持人，利用自身人脈，邀請到徐若瑄、黃子佼兩大咖。外界對她的主持功力眼睛一亮，節目播出後的反映極佳，讓蔡依珊更有信心。

15年前與連勝文結婚，嫁入連家成為媒體焦點，一度讓蔡依珊對鏡頭非常不適應，甚至焦慮。沒想到現在竟改當YouTuber，她說理由很簡單，「只是想讓大家認識真正的自己」。