本國籍「威」字號工作船25日在彰化線西外17浬處起火，台中海巡隊馳援。（台中海巡隊提供）

本國籍「威」字號工作船25日在彰化線西外17浬處起火，因無法自行滅火，船上有10名船員待援，台中海巡隊獲報後馳援，所幸順利撲滅火勢，人員均安。

海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊昨日下午3時許，接獲第四巡防區指揮部轉台中港信號台通報，彰化線西外17浬，有本國籍「威」號工作船機艙起火，船上10人待援。

台中海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10022巡防艇馳援，另增派PP-10031巡防艇緊急出勤加入救援行列；PP-10022艇抵達「威」船位置，經目視該船有冒煙但無明火，巡防艇以消防系統噴水協助滅火降溫，火勢逐漸控制後無明火及悶燒情形，由兩艘巡防艇共同於現場監控有無殘火復燃情形。

後續委託拖船前往協助拖帶「威」船返港，巡防艇全程在旁戒護，於夜間20時「威」船安全泊靠台中港淺水碼頭，船長等8名台籍、1名英籍、1名德船員均安全返港。

台中海巡隊表示，「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為該署五大核心任務，此次接獲火燒船案件通報後，即時緊急調派應處，籲請民眾若於岸際及海域發生任何危安情事或服務事項，請利用「118」免費服務電話，海巡署相關單位將立即派員前往處理。