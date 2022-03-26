隱藏版美食公開，起司片入油鍋下場曝光。（圖／翻攝自TikTok影片）

一名網友轉發影片分享隱藏版美食，只見一片黃色起司入油鍋後，先是冒出很多的泡泡，接著便逐漸溶解成小碎片，最後將油炸籃提起來的時候，只剩下卡在底部的黃色碎屑，讓240萬人不少人看呆直呼，還我30秒，我還真的以為會有驚喜出現，最後竟然消失了，果然是隱藏版美食啊！

一名網友在臉書社團《爆癈公社》上轉發一個抖音（TikTok）影片，並下了「隱藏版美食公開」的備註，吸引不少人觀看。畫面中可見，抖音影片的拍攝者將起司片放入油鍋中炸，一放入油鍋立刻冒出很多泡泡，隨後起司片也溶解成黃色的小碎塊，漂浮在油鍋中，接著將油炸籃拿起來起司卻不見了，只剩下黃色小碎片黏在底部。

而這則僅30秒的抖音影片觀看次數高達240萬，並有4.7萬人狂讚，不少網友看到結果後又氣又傻眼「這是在炸心酸的喔」、「原來起司會不見」、「炸了一個寂寞」、「真的是隱藏版美食，炸完就不見了」、「我竟然看到最後，開始期待會有什麼驚喜出現」、「起司就這樣活活被氣死了」、「我很認真看完欸，想說會變什麼特別的料理」。

另有許多網友吐槽說，起司炸著炸著就消失了，實在很心酸，但這個不到1分鐘的行為，等會可能得要刷鍋半小時才能清理乾淨，真的有點慘。「笑死，起司都炸沒有了，還得要洗籃子」、「恭喜你得到一份難刷的炸網 」、「炸一分鐘，刷半小時！」