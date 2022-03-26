臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭引發台灣延長役期或恢復徵兵制相關討論，一份網路數據調查顯示，俄烏戰爭開打前後這2個月，相關討論度就逼近26萬筆，其中贊成兵役延長的討論數共有20萬8919筆，遠勝不贊成的4萬9564筆，兩者相差超過4倍。此消息掀熱議，網友紛紛痛批蔡政府施政不力，將台灣帶向戰爭恐懼；不少自稱長輩的網友，更大罵年輕人被政治操弄的結果，就是斷送自己的未來。

《網路溫度計》25日公布透過《KEYPO大數據關鍵引擎》做調查，結果顯示，1月22日至3月23日近2個月間，「贊成兵役延長」的網路討論聲量不斷攀升，尤其在3月13日，傳出總統蔡英文要求國防部，檢討現行4個月軍事訓練役的役期是否延長當日，更是來到高峰達20835筆。

從這份數據來看，贊成兵役延長的討論數共有20萬8919筆，遠超過不贊成兵役延長的4萬9,64筆，兩者差距甚至超過4倍。會有這樣的趨勢，主要受到俄烏戰爭的牽動，特別是2月23日烏克蘭為因應戰爭發布動員令，徵召18到60歲預備役軍人，以及隔日俄羅斯總統普丁宣布展開「特別軍事行動」，都讓兵役延長話題成網路熱議焦點。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與《遠見雜誌》相關連結留言：「年輕人真的該醒醒了，是誰在挑起戰端，背後又是誰在操弄，看看烏克蘭吧」、「我已是老人，看到年輕一輩整天意識形態掛帥，真的很痛心」、「年輕人啊！未來是你們的，別自己斷送了」、「當父母的看到打仗當然不贊成」、「年輕人個人造業個人擔」、「考量年輕人的選票，執政黨會暫緩實施嗎」。