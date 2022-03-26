大陸《環球時報》26日報導，中國國務委員兼外長王毅25日對印度進行工作訪問。在俄烏陷入軍事衝突、各國經濟復甦受新冠肺炎疫情嚴重衝擊的世界動盪變革期中，中國外長此訪備受關注。大陸專家認為，對於印度而言，中國在烏克蘭危機問題上的立場有利於印度與俄羅斯繼續保持友好關係、開展正常貿易活動。而王毅此行旨在「尋找和印度的共同點」；中印高級別官員會談本身，就是一個重要積極訊號，可以說是一次破冰之旅。

印度新德里電視台25日報導，在與蘇杰生大約3小時的會談中，王毅強調，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。一些觀察人士看到關係改善的契機。

《環球時報》報導，對於王毅的表態，北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰解讀說，這展現了中方的大國胸懷，反映了長期以來中國對印政策在新情況、新形勢下的繼承和發展。此次中印高級別官員能夠進行會談本身就是一個重要積極信號，可以說是一次破冰。

《環時》報導，上海國際問題研究院研究員趙干城表示，王毅此訪旨在「尋找和印度的共同點」。

德國之聲24日評論說，近年來，邊境地區對峙、中巴關係、中國在南亞影響力等問題令印度感到擔憂，但如今，中印關係似乎出現微妙轉折——兩國都沒有譴責俄羅斯對烏克蘭發起的「特別軍事行動」，在聯合國相關議題的表決中，幾乎投了一樣的票。這似乎為兩國關係緩和提供了一個契機。

《印度斯坦時報》報導，蘇杰生說：「在烏克蘭問題上，我們討論了各自的處理方式和視角，但一致認為外交途徑和對話是（解決問題的）優先選項」。

《環時》報導，「我最近看到一些印度學者的評論，發現印度國內現在對西方尤其是美國的霸道做法非常反感，」成都世通研究院執行院長龍興春指出，印度超過80％的原油需求依賴進口，如今能源價格上漲導致印度人生活成本增加，而美國卻不考慮印度的處境和實際利益，動不動就威脅實施制裁，其強硬做派因此引發印度民意的反彈。

「我們可以看到，印度並非在每件事情上都跟著美國跑，它將自己視為一個擁有很強戰略獨立性的國家，」錢峰表示，「對於印度而言，中國在烏克蘭危機問題上的立場有利於它同俄羅斯繼續保持友好關係、繼續開展正常貿易活動。」

錢峰進一步說，事實上在邊境衝突爆發前，中印在維護廣大開發中國家利益、呼籲加強全球治理等重大國際問題上的立場和看法一直比較接近，但邊境對峙發生後，一些激進輿論甚囂塵上，掩蓋住雙方合作的機會，導致對彼此的認知出現偏差。此次對於俄烏危機持相似態度有利於讓中印看到，兩國在邊境衝突外有更多共同利益。

不過錢峰也表示，很難期待包括邊境爭端等雙邊問題在短時間內得到圓滿解決。中方目前強調兩國關係超越雙邊關係層面且更加長遠的內容，但印度一些官員則將邊境問題與雙邊關係緊密掛鉤。

錢峰提醒：「中國是印度搬不走的鄰居，兩國關係長期在低位徘徊不符合印度的國家利益，長期將邊境摩擦與雙邊關係掛鉤其實是在消耗印度的資源。」