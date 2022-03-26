38歲女星小Call（郭怡伶）閃嫁上班族老公「寶先生」，正式升格為人妻，近日她上綜藝節目《小明星大跟班》大談婚姻內發生的趣事，其中提到老公造成的小困擾，直言老公是一個很節儉的人，省到連小Call都看不下去，內褲破了還可以繼續穿，讓她無法接受老公的觀念。

小Call覺得衣服如果破了就不要穿了，有經濟能力可以買新的就買新的，因為內褲也沒有多少錢，逛到不錯的內褲399元，小Call覺得材質也好可以買了，但她老公卻覺得太貴了，之後再去選，選了150元的，她老公還是覺得貴。主持人吳宗憲就開玩笑「那妳不要的借他穿好了」。

小Call說看到150元的太貴，他們又看旁邊99元的內褲，但她老公又嫌99元內褲材質太粗糙，逛了6個小時都還沒決定好，讓小Call整個快抓狂跟老公說「拜託你可不可以買」。

吳宗憲聽到一件內褲可以猶豫這麼久也好奇問「妳老公存那錢是要幹嘛？買房子還什麼？」，小Call談到先生的規劃「他也想買房」，但她很受不了的是老公也會叫她幫忙縫一下加減穿，問題是那條內褲已經縫了3、4次了，洗到都變很薄。

講到老公的省錢習慣，有一次是結婚周年，小Call和老公兩人去餐廳吃飯，想浪漫一下，卻被小Call老公嫌紅酒兩杯要500太貴，讓她不能接受，畢竟難得奢侈慶祝，也不是每天都這樣。

小Call說老公太省，讓她看不下去。（來源／我愛小明星大跟班 Youtube）

阿Ben聽完後給出建議，他說男女的價值觀不一樣，花這麼多錢買在裡面看不到的感覺沒必要，最好的辦法就是直接上網買，不要讓老公看到帳單，自然幫老公淘汰掉內褲就好。而去餐廳時可以趁著老公去廁所時去櫃檯點酒，之後說是餐廳招待的就好，然後結帳時在老公之前就買單。