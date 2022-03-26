1名女網友在《Dcard》發文表示，老公一直很想生女兒，但兩人結婚至今已經生了3個兒子，原PO表示她累了，雖然老公對孩子們都很好，但擔心下一個生出來的還是兒子，詢問大家的意見，網友們消遣到：「是不是你坐的月子中心太便宜？所以生起來沒成本一樣」、「跟老公說誰叫你上輩子不努力追女生這輩子才沒有女兒」、「叫老公自己生」。

原PO在《Dcard》發文寫下自己和老公都很喜歡小孩，2人已生了3個兒子，但老公一直很想要有個女兒，最近一直說服原PO再多幫他生女兒，雖然老公是真的很疼小孩，對小孩的事都盡心盡力，是個神隊友，但原PO表示她累了，3個小孩的誕生都是一次就中，不是不想滿足老公，是萬一這次又是兒子怎麼辦？

網友們看到貼文後紛紛留言：「是不是你坐的月子中心太便宜？所以生起來沒成本一樣」、「朋友家是六個姐妹連同媽媽，稱作七仙女」、「我家是四姐妹生第三個時，算命的說第四個一定是男的，啊結果第四個是女生算命師又說第五個鐵定是男的」、「跟老公說誰叫你上輩子不努力追女生這輩子才沒有女兒」、「經濟能力這麼好的話看要不要組一支棒球隊」、「叫你老公想生自己生」。

但也有網友建議原PO：「不要為了生而生，之後小孩開始上課，教育什麼的也很花心力，如果遇到叛逆期更是需要陪伴啊」、「你都累了，老公還在試圖說服你再生一個，你不會覺得很煩嗎？孕期的不適和生產的過程，對媽媽來說不是這麼簡單的事情耶！一個搞不好媽媽人都沒了怎麼辦？何況生完還要顧這麼多個欸」。