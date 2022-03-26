國道1號北上259.8k今天凌晨2點左右發生車禍，一台曳引車與2台自小客車撞擊，現場一片狼籍，曳引車翻覆、自小客車車頭幾乎全毀，現場共3人送醫，詳細車禍情形警方仍在調查中。
嘉縣消防局凌晨2點3分獲報國道1號北上259.8公里處有車禍事故，到場後發現為一台曳引車與2台自小客發生車禍，現場3人受傷，分別由嘉太及太保分隊救護車送往嘉義基督教醫院診治，曳引車駕駛手指頭擦傷意識清楚、銀色自小客駕駛流鼻血及腳趾頭1公分撕裂傷、銀色自小客副駕駛腹部疼痛及左手疑似骨折情形、另一台自小客駕駛未受傷。
國道1號北上259.8k今天凌晨2點左右發生車禍，一台曳引車與2台自小客車撞擊，現場一片狼籍，曳引車翻覆、自小客車車頭幾乎全毀，現場共3人送醫，詳細車禍情形警方仍在調查中。
嘉縣消防局凌晨2點3分獲報國道1號北上259.8公里處有車禍事故，到場後發現為一台曳引車與2台自小客發生車禍，現場3人受傷，分別由嘉太及太保分隊救護車送往嘉義基督教醫院診治，曳引車駕駛手指頭擦傷意識清楚、銀色自小客駕駛流鼻血及腳趾頭1公分撕裂傷、銀色自小客副駕駛腹部疼痛及左手疑似骨折情形、另一台自小客駕駛未受傷。
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