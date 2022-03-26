說到最近遊戲界最夯的討論話題，一定少不了上月底推出的《艾爾登法環》，因著其為多平台上線的遊戲，而畫面、角色、故事性也相當豐富，螢幕或處理器相對的要求也更高，不僅讓不少PC玩家紛紛升級電腦，也因此帶動了不少家機玩家想要購買全新家機的願望，此次就將介紹各家機的入手原因，讓消費者也對全新的家機有基本了解，同時也讓玩家知道目前到底如何購入大缺貨的家機才最划算。

PS5數位版定價為1萬2980元，搭載Ultra HD Blu-ray光碟機版本的PS5定價則為1萬5980元。（SIET提供）

說到現在一機難求的，可是PS5及Xbox Series X，前者主打導入了超高速的SSD，更支援光線追蹤以及HDR技術，能夠帶來更佳的影像畫面，像RPG遊戲中的光線、陰影及反光等部分都能更寫實呈現，另外還支援高達120fps的高幀率，同時能於4K顯示器上達到120Hz的輸出，最高更可支援8K輸出，可在4320p解析度螢幕上暢玩，加上Tempest Engine引擎技術，可打造沉浸式3D音效，為遊戲玩家帶來更佳的遊戲及影音體驗。

不過目前PS5無論是數位版或光碟版都一樣處於嚴重缺貨的階段，尤以光碟版最為搶手，因為不少玩家都有收藏遊戲光碟的習慣，也方便之後能把已經完成遊戲的光碟賣出，甚至利用其來觀看藍光光碟的影片，但現在想要買單機的話，只能等官方通路的不定時限量開賣，或是捱下黃牛價購入，不然也可到各大通路購買指定的同捆組，但記者走訪多間遊戲店舖，同捆組價格可是要價約3萬元的價格，需要綁上喇叭、耳機、指定遊戲及遊戲豪華組等不同商品，而網路上多是以綁上指定遊戲的同捆組為主，建議可看到有喜歡的遊戲同捆組才購買，或購買後再轉售遊戲，或是再耐心等待原價版PS5不定時開賣。

Xbox Series X定價1萬5380元；Xbox Series S定價9480元。（XBOX提供）

至於一樣缺貨的Xbox Series X則同樣為光碟版主機，但目前因著不少玩家瘋玩《艾爾登法環》下，Xbox Series S的輕量版數位主機就相當受歡迎，不僅體積輕巧、容易放置在家中不同地方，更同樣支援高達120fps的高幀率、3D空間音效，還有自訂的SSD，能夠加速載入遊戲的速度，而且現在購買的價格最低仍是萬元有找，僅需綁Game Pass Ultimate超值組，比原價貴上500元左右即能入手，不過不少遊戲店家表示，因《艾爾登法環》上市後帶動了玩家間激烈的討論，不少玩家更想體驗高畫質的遊戲體驗，「大家買不到PS5後都嘗試轉買Xbox Series S，價格便宜好入手，畫質支援也夠高，所以目前已經剩下少量現貨，其他店要綁賣的東西也開始變多。」，所以想入手的玩家可以趕快趁機購入。

PlayStation Plus年繳方案為1188元，每月會新增PS4遊戲及定期新增PS5作品讓玩家收藏。（翻攝PlayStation官網）

但在現今都主打連線遊戲的時代下，PlayStation及Xbox的系統訂閱制，到底哪個對消費者來說更划算呢？以目前PlayStation Plus來說，最划算的年繳方案為1188元，每月會新增PS4遊戲及定期新增PS5作品讓玩家收藏，也支援多人連線、獨家會員折扣，以及搶先體驗免費試玩版、Beta測試、預購及其他獨家獎賞與優惠，還有100GB雲端儲存，能方便在不同的PS主機上下載遊戲及內容進度。

Xbox Game Pass首月30元、每月299元的PC加主機的ULTIMATE方案，可免費一次玩上百款主機、PC、手機與平板電腦版的遊戲，以及Xbox金會員的資格。（翻攝Xbox官網）

至於Xbox Game Pass的服務則從上月起全面降價，可以65折購買全方案的服務，只要首月30元、每月299元的PC加主機的ULTIMATE方案，即可免費一次玩上百款主機、PC、手機與平板電腦版的遊戲，還擁有Xbox金會員的資格，以享連線遊戲等服務，還有獨家會員折扣、優惠等，不必再一直購買遊戲，還能在不同裝置上遊玩，可是相當划算的方案，不過當然一些大作仍是需要付費，但相對會不定期的推出優惠。