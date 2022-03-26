時間不知不覺來到了第二季，不少遊戲新作的發行時間也定了下來，此次將介紹最近受到矚目的遊戲作品，除了上月發行的《艾爾登法環》仍然在遊戲迷間引起熱烈的討論以外，上周五推出的《星之卡比 探索發現》，以及《鬼線：東京》也是矚目的新作，另外還有日前推出了14分鐘預告片的《霍格華茲的傳承》等都是最近的話題之作，此次將介紹記者個人覺得今年相當期待之各遊戲大作，讓大家準備好新機一同加入家機遊戲的大家庭。

《星之卡比 探索發現》（翻攝遊戲畫面）

此次的《星之卡比 探索發現》為首次的3D動作遊戲，以救出被敵人抓走的「瓦豆魯迪」為主劇情，假如之前有買「任天堂遊戲兌換券」就能直接用券兌換遊戲，實際遊玩後，想當然老任天堂迷都會覺得 ，與舊版僅橫向進行的遊戲相當不一樣，卡比能夠吸入像汽車、販賣機等合體變型去攻擊敵人，也新增了不少敵人角色，畫面上因改以3D設計，所以需要仔細探索才能找到隱藏的「瓦豆魯迪」，還能建立「瓦豆魯迪」小鎮及不同小遊戲，遊玩體驗相當可愛又豐富。

《鬼線：東京》（翻攝《鬼線：東京》官網）

《鬼線：東京》在正式上線前就收到不錯的媒體評分，為PS5獨占及PC上的遊戲，故事以日本的大規模超自然事件作為開始，玩家能以結印等方式使出超自然力量，去驅除大量出現在東京出現的日本民間故事鬼怪，但對於記者來說，因其專為PS5打造的遊戲，所以運用了其性能來極致呈現東京的超自然都市美景，畫面也相當漂亮，更有不少向日本經典鬼片致敬的場面，雖然遊戲性欠奉，但喜歡精緻畫面或日系故事的玩家，相信也會喜歡這款遊戲。

《霍格華茲的傳承》（翻攝PlayStation YouTube頻道）

相信不少哈利波特迷都會非常期待《霍格華茲的傳承》，此次14分鐘的預告影片中，就能看到遊戲為開放式的魔法世界，玩家能像真正的霍格華茲學生一樣，從分類帽開始被派到不同學院，再學習咒語、藥草學、黑魔法等知識，也能探索城堡的秘密及執行任務，不過因為故事設定在1800年晚期的世界，所以就算是熟悉的霍格華茲環境，但也不會有大家認識的人物出現，但卻仍能看到像「差點沒頭的尼克」等幽靈出現；遊戲將於PC、PS4、PS5、Xbox及Switch上發行，預計將於年末上市。

《FORSPOKEN 魔咒之地》（翻攝PlayStation YouTube頻道）

SQUARE ENIX旗下工作室Luminous Productions的《FORSPOKEN 魔咒之地》，在本月也帶來了全新的遊戲預告，遊戲開始在女主角芙蕾從紐約被傳送到異空界的Athia大陸，在開放式的魔法世界，為了回家而利用魔法手環進行戰鬥，從影片中也能看出其主打高解析度及流暢度的精緻畫面，雖然目前看起來不是像《艾爾登法環》的高難度魂系遊戲，但也是讓玩家引頸期待的魔法世界大作；目前已開放PS5及PC上預購，預計今年10月11日正式上市。

《浩劫殺陣 2：車諾比之心》（翻攝Xbox YouTube頻道）

《浩劫殺陣 2：車諾比之心》可是今年的遺珠之作，遊戲以精緻型的第一人稱射擊遊戲為主，搭配偌大的開放式世界，在車諾比核電廠附近進行探索與戰鬥，也會因玩家的選擇而改變遊戲劇情，預告中遊戲畫面也相當精緻流暢，也因初代的遊戲大受好評讓玩家期待了多年，原已預定延後至今年12月8日在Xbox及PC上上市，但研發商GSC Game World總部正位於烏克蘭基輔，現因俄羅斯的入侵攻擊，為了保護員工及家人而暫時中斷了研發工作，日前也在YouTube上發表了以《浩劫殺陣 2》製作片段，結合現在烏克蘭被攻擊的畫面影片，來回應大家對他們的關心，並表示遊戲的研發絕對會再進行，希望戰爭能和平落幕。