看到自己上季巫師隊友「忍者龜」韋斯布魯克，因為本季待在湖人表現低迷遭到球迷惡意攻擊，甚至還對他與他的家人死亡威脅，巫師明星後衛畢爾當然要幫韋斯布魯克出面抱屈，更在卓雷蒙格林的播客節目中表示，「這些對他的不尊重該停止了！」

「我不想說謊，關於韋斯布魯克那些狗屎東西真的讓我生氣，兄弟！這真的讓我感到沮喪，尤其是身為一個跟他一起打過球的人來說，這些不尊重該停止了，」畢爾表示，「這些必須停止，因為大家表現就算韋斯布魯克不會進籃球名人堂。」

「韋斯布魯克早晚會打出贏家籃球的，」畢爾表示，「他會搶籃板、會傳球助攻、會去利用對位的優勢，我相信他的奔跑時速應該有100英里(160公里)，他會打得很拚命，假如他打球的方式不是你喜歡的類型，那麼你可以選擇別看他打球。」

這也難怪畢爾如此替韋斯布魯克打抱不平，因為上季韋斯布魯克幫助巫師拉尾盤，驚險靠著贏下遭遇溜馬的附加賽，以東區第8種子身分闖進季後賽，可惜首輪就以1勝4敗遭到七六人淘汰，但畢爾始終相信韋斯布魯克的能力，也期待韋少東山再起。