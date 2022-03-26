中國前駐委內瑞拉大使王珍26日在大陸《環球時報》撰文指出，烏克蘭危機被普遍認為是冷戰結束以來最嚴重的地緣政治危機。當事方有限，事關方極廣，各方反應各異，立場不同。拉美遠離衝突中心，各國態度分野鮮明，反應主要基於同俄羅斯與美國的關係。拜登政府期待利用俄烏衝突壯大強壓俄羅斯聲勢，把俄擠出拉美，坐收解除後院之憂和榻旁之患兩利，不過，拉美國家態度分野，表明美國如意算盤沒那麼容易實現。

王珍表示，第一，盼和反戰，勸和促談是主流。各國領導人、各種政黨和主流媒體都認為戰爭解決不了問題，反而會給衝突各方和世界帶來嚴重後果。鑒於此，多數拉美國家在聯合國特別緊急會議和美洲國家組織會議上投票譴責俄羅斯，但並不贊成對俄實施制裁。

第二，古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜三個深受美國長期制裁的左翼當政的國家旗幟鮮明地支持俄羅斯，認為俄烏衝突的根本原因是美國和西方不斷加強軍事壓力和北約東擴，俄對烏採取特別軍事行動是維護自身安全的絕地反擊。

第三，巴西、墨西哥、阿根廷這三個拉美大國的態度耐人尋味。巴西現政府雖以親美著稱，但總統博索納羅自烏克蘭形勢危急以來，一直與俄保持密切關係，甚至不顧美國施壓而堅持訪俄，衝突爆發後，巴明確拒絕美方要求其「共同壓俄」的脅迫行為，表示巴並非美盟友，沒有必要按美方要求行事。墨西哥總統洛佩斯雖對俄出兵烏克蘭有所批評，要求俄停止軍事行動，但明確反對美西方對俄制裁，並宣布不會對俄採取任何制裁措施。阿根廷政府遲遲沒有就俄烏衝突正式表態，並與巴西一樣拒絕在美洲國家組織會議譴責俄羅斯的聯合聲明上簽字，招致美國嚴重不滿，至今未見阿有配合美西方的行動。巴、墨、阿三大國都不諱言保持與俄羅斯友好合作關係的重要性。

第四，哥倫比亞、祕魯、烏拉圭等與美國關係密切的右翼主政國家高調追隨美國，但這些國家「助美挺烏」多屬雷聲大、雨點小，迄今無實際行動，更無一家實施對俄制裁。

王珍稱，烏克蘭危機化解尚須時日，就拉美而言，地區國家的態度分野或可預示以下趨勢：

美拉關係正在進入一個微妙複雜的新時期。拜登政府期待利用俄烏衝突重新把拉美收攏旗下，這樣既可壯大強壓俄羅斯的聲勢，又可把俄擠出拉美，坐收解除後院之憂和榻旁之患兩利，進而達到復活門羅主義的目的。拉美國家的態度分野表明美國的如意算盤沒那麼容易實現。

拉美探索自己的發展道路，在國際上尋求合作夥伴的獨立自主傾向在加強，美國雖軟硬兼施，恩威並重，但難以成事。拉美大國帶頭不聽號令，雖然不排除有競選等因素在起作用，但也表明今日之拉美已非美國可任意驅使的拉美。