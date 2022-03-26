大S（徐熙媛）宣佈再婚後，前夫汪小菲和前婆婆張蘭的一舉一動便成為外界矚目焦點，繼先前張蘭脫口說出兒子離婚主因：「兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係」，最近張蘭又按讚網友留言，承認希望兒子另找新兒媳，有網友勸張蘭早日放下恩怨，她也親上火線澄清彼此真的沒恩怨，並拋出在大S宣布結婚前她曾說過的金句：「在我心中她永遠是我的兒媳婦兒」。

大S離婚106天後，本月8日宣布和20多年前曾交往過的前男友具俊曄結婚，且兩人已在韓國辦好結婚登記。而在大S宣布結婚前，張蘭曾在直播中強調：「蘭姐只有一個兒媳，沒有新兒媳」，順便替汪小菲緩頰沒有新女友，並承認很想念大S，未料隔天一覺醒來，大S宣佈再婚已成為別人的兒媳。

張蘭強調和大S並無恩怨。（圖／翻攝自一線榜單微博）

張蘭先前強調，無意搶走孫子、孫女的扶養權，認為要將心比心，但之後又含淚表示：「孩子都在台北，我怎麼要？根本要不回來，我更想兩個孩子在我身邊」，「人要懂得感恩，不能太過自私」，也指出大汪戀破局跟她無關，「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」

張蘭按讚網友留言。（圖／翻攝自一線榜單微博）

近日，張蘭按完網友留言：「小菲比那個韓國貨強多了」，又多次回應網友表達心聲，有人留言：「小菲又年輕又帥氣人品也好！還怕找不到好媳婦嗎」、「你是一個勇敢、自信的成功女神，更是一個好媽媽」，引張蘭按讚稱好，另有人建議張蘭：「放下過去的恩怨」，她澄清：「寶貝我們沒有任何的恩怨，在我心中她永遠是我的兒媳婦兒」，其他網友說：「希望大S有一天能知道，其實老天曾給予她的已經是最好的」，張蘭說：「彼此彼此，情歸自願，事過無悔」。