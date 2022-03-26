即將接近清明假期，法人表示，過往常有清明變盤之說，不過近年此效應愈來愈淡，目前對台股最大風險是通膨因子，戰爭黑天鵝最恐慌時候已過，台股波動幅度可望降低，進入箱型格局，等待下一個催化劑。

外資開始小額回補台積電，推動台積電週漲2.93%，上漲17元，貢獻指數約145點。在領頭羊帶領下，加權股價指數週漲220.43點，漲幅1.26%，OTC指數更是連日收紅，週漲1.46%。

清明過後即將迎接第2季，法人表示，利空逐步反映，戰事、升息等持續干擾市場，但市場最恐慌時期已過，台股波動幅度可望降低，進入箱型格局。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，目前對台股的影響仍在聯準會升息步伐、縮表幅度、俄烏戰爭，以及通膨等幾大變數，由於清明假期之後將面對聯準會縮表以及加速升息的資金緊縮環境，市場可能持續呈現箱型震盪，惟今年迄今股市修正幅度應可滿足升息與縮表的不確定性，只要縮表金額未出乎市場意料之外，應可正面看待，另外應持續關注俄烏戰爭對全球經濟、原物料的影響。

葉獻文說明，受到升息影響，國際資金持續從台股撤出，今年一季的賣超金額已經超過去年全年度，不過根據歷史經驗，外資大賣之後回補機率高，有助於推升指數表現，特別是今年來走勢落後的科技股。

葉獻文認為，接下來市場變數仍在，特別是通膨走勢，預期台股各企業無法雨露均霑，建議投資人選股應以具有訂單能見度、產業前景佳、搭上需求趨勢的產業等，包括半導體相關產業鏈、電子零組件、光電產業等即為選股方向。

統一全天候基金經理人林世彬表示，先前的市場震盪，主要來自於對美國聯準會政策及通膨壓力的不確定，雖然俄烏戰爭尚未結束，但市場最恐慌時期已過，而市場經歷這段時間的消化，已大致反映這些利空，接下來台股波動幅度可望降低，進入箱型格局。

林世彬表示，台股短期內仍呈震盪格局，但隨著不確定消散，市場可望展開基本面行情。由於台股第2季有股東會行情及高殖利率保護，且下半年企業獲利展望正向，搭配政策作多，有機會再度推高指數。（編輯：翟思嘉）1110326