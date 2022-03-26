Ｂ型肝炎帶原者致癌風險竟被低估！臺北榮總醫學研究部指出，雖然已知慢性肝炎是造成肝癌的主要原因，但最新研究發現：突變的B型肝炎病毒可以躲避免疫細胞，讓抽血檢驗的病毒濃度及肝指數偏低，這樣的患者常被稱為「健康帶原者」，日常只要追蹤即可，不過事實上，「病毒其實大量堆積在肝細胞，容易造成肝癌」。

●新研究：慢性B型肝炎健康帶原者 觀念要改了！

臺北榮總醫學研究部研究員梁毓津指出，根據研究發現，帶有PreS/S基因突變的B肝病毒株，病毒表面抗原(HBsAg)可躲避B細胞與T細胞免疫辨識，病毒雖無法有效釋放至血液中，卻反而堆積在肝細胞內質網，引發內質網壓力，鈣離子內流異常，影響粒線體功能，肝細胞凋亡後，最終演變成肝炎→肝硬化→肝癌三部曲。

低量HBV(B型肝炎病毒)患者仍會導致肝癌的原因。(資料來源/國立陽明交通大學臨床醫學研究所)

主持這項研究的陽明交大臨床醫學研究所講座教授，同時也是臺北榮總醫學研究部特約主治醫師吳肇卿強調：

「這項研究修正健康帶原的觀念，部分以往被認為健康帶原的人，仍有發生肝癌的風險。」過去認為病毒不會破壞肝細胞，而是免疫系統為了殺死病毒才導致肝臟發炎，其實B肝病毒是寄生在肝臟中慢慢破壞肝臟，不太可能完全相安無事。

●自我檢測肝癌風險量表

林口長庚醫院肝膽腸胃科主治醫師滕威，提出一套自我檢測肝癌風險的危險量表，其中4項指標，只要大於或等於9分，也就是年齡大於50歲、男性、家族有肝癌病史、體內可偵測到病毒，就是肝癌高危險群。

肝癌危險量表：只要檢測大於或等於9分，也就是年齡大於50歲、男性、家族有肝癌病史、體內可偵測到病毒，就是肝癌高危險群。(資料來源/國立陽明交通大學臨床醫學研究所、林口長庚醫院肝膽腸胃科主治醫師滕威)

肝癌是國人癌症死因第2位，其中8成都和B、C型肝炎有關，但肝臟是沉默的器官，需仰賴篩檢發現病灶。提醒本身為B型肝炎、C型肝炎帶原者，務必定期追蹤，每半年要接受一次超音波檢查。肝硬化患者則3個月就應檢查一次。當出現食慾不振、體重減輕、黃疸、腸胃道出血等症狀時，務必及早就醫。