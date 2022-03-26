就在西方官員25日說，俄軍在烏克蘭已折損20個營之際，克宮軍事首長暗示，莫斯科可能縮小攻擊規模，致力「解放」烏東的頓巴斯（Donbas）地區。
據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，雖然俄羅斯國防部更新在烏克蘭的部隊死傷數字，說有1,351人陣亡，3,825人受傷，但這仍遠低於西方情報所估計的數字。莫斯科為了設法美化災難性的侵略行動，強調在烏克蘭的第一階段軍事行動已結束。而西方說，原本聚集在烏克蘭邊境的120個俄羅斯營，其中有20個已折損。俄軍更新的資訊顯示，俄羅斯總統普丁已縮小併吞烏克蘭的野心。
另一個令普丁難堪的打擊，就是消息傳出，遭麾下士兵開坦克輾壓的俄軍指揮官梅德韋傑夫（Yuri Medvedev）上校雖然就醫，但已不治。西方官員認為，他是因為第37摩托步兵旅（37th Motor Rifle Brigade）死傷慘重，暴動的士兵才動手除掉他。
儘管俄軍在損失慘重，對關鍵目標攻擊進度緩慢的狀況下，已明顯改變戰術，但仍持續對烏克蘭各地城市發動小規模攻擊。而俄軍攻勢遲緩似乎令克宮震驚，西方官員說，莫斯科做了「災難性的誤判」。軍事分析家說，如今俄軍在受到丟臉的挫敗之際，設法重新設定作戰目標，似乎在於讓普丁比較容易宣布獲得挽回顏面的勝利。
俄羅斯武裝部隊參謀總部軍事行動首長魯茨科伊（Sergei Rudskoi）在宣布可能的戰術大轉變時強調，由於烏克蘭部隊的戰鬥潛能大幅削弱，俄軍得以將主力放在「解放頓巴斯」的主要目標上。
自從2014年以來，在多數人口操俄語的頓巴斯區，由克宮撐腰的分離主義分子就不斷和烏克蘭部隊交戰，當地許多居民都表達支持莫斯科。而雙方交手8年來，當地至少有1.4萬人喪生。
文章來源：Putin on the run? Russia will now scale back its Ukraine invasion to just 'liberating' the eastern Donbas region 'in an attempt to save face' as Western intelligence says they have lost 20 BATTALIONS
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