烏克蘭部隊進一步在基輔反擊俄軍

就在西方官員25日說，俄軍在烏克蘭已折損20個營之際，克宮軍事首長暗示，莫斯科可能縮小攻擊規模，致力「解放」烏東的頓巴斯（Donbas）地區。

據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，雖然俄羅斯國防部更新在烏克蘭的部隊死傷數字，說有1,351人陣亡，3,825人受傷，但這仍遠低於西方情報所估計的數字。莫斯科為了設法美化災難性的侵略行動，強調在烏克蘭的第一階段軍事行動已結束。而西方說，原本聚集在烏克蘭邊境的120個俄羅斯營，其中有20個已折損。俄軍更新的資訊顯示，俄羅斯總統普丁已縮小併吞烏克蘭的野心。

另一個令普丁難堪的打擊，就是消息傳出，遭麾下士兵開坦克輾壓的俄軍指揮官梅德韋傑夫（Yuri Medvedev）上校雖然就醫，但已不治。西方官員認為，他是因為第37摩托步兵旅（37th Motor Rifle Brigade）死傷慘重，暴動的士兵才動手除掉他。

儘管俄軍在損失慘重，對關鍵目標攻擊進度緩慢的狀況下，已明顯改變戰術，但仍持續對烏克蘭各地城市發動小規模攻擊。而俄軍攻勢遲緩似乎令克宮震驚，西方官員說，莫斯科做了「災難性的誤判」。軍事分析家說，如今俄軍在受到丟臉的挫敗之際，設法重新設定作戰目標，似乎在於讓普丁比較容易宣布獲得挽回顏面的勝利。

俄羅斯武裝部隊參謀總部軍事行動首長魯茨科伊（Sergei Rudskoi）在宣布可能的戰術大轉變時強調，由於烏克蘭部隊的戰鬥潛能大幅削弱，俄軍得以將主力放在「解放頓巴斯」的主要目標上。

自從2014年以來，在多數人口操俄語的頓巴斯區，由克宮撐腰的分離主義分子就不斷和烏克蘭部隊交戰，當地許多居民都表達支持莫斯科。而雙方交手8年來，當地至少有1.4萬人喪生。