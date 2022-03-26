基隆市台62、台62甲線大型車多、沿線彎道及坡度大，常因車速快、未保持安全車距，發生嚴重交通事故，基隆市警察局在2處易超速肇事路段建置區間測速，目前雖在宣導期，但7天以來已累計600多件違規，更有車輛飆到148公里，交通隊呼籲，4月1日零時起開始取締，切勿以身試法。

基隆市警察局於「台62線西向11.3K至6.2K」、「台62甲線北向2號隧道至東海街出口」，2處易超速肇事路段建置區間測速，速限分別為80、40公里，日前通過資安檢測，並於3月10日取得經濟部標準檢驗局檢定合格，3月11日公告宣導至3月底，將自4月1日0時起正式取締，違者依道路交通管理處罰條例第33條規定，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

目前雖仍在宣導期，但警察局調閱數據資料發現，3月14至20日2處偵測路段測出最高行駛速度分別為148、92公里，仍有不少駕駛無視規定。據統計，行駛台62線西向偵測車輛數計8萬9752輛、超速違規528件；台62甲線北向偵測車輛數計1萬6371輛、超速違規188件。

交通隊表示，不少民眾對於區間測速設置、道路速限、車禍肇因等有不同意見表達，對此均表示尊重，未來將視交通流量、車行速度、違規及肇事件數等情況，滾動式檢討修正，並將相關數據提供公路總局作為訂定、調整道路速限及優化道路工程參考，提升道路服務水準。

交通隊指出，台62、台62甲雖有設置固定式測速照相，但自2007年通車以來大小車禍不斷，偶有大型車翻覆造成傷亡，統計近3年事故概況，分別為106件、145件、139件，共造成1人死亡、62人受傷；交通隊長張豫立呼籲，駕駛人養成遵守交通規則的良好習慣，科技執法僅是手段，目的是希望減少事故傷亡。