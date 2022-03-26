部分民眾因積欠各式政府罰款遭移送法務部行政執行署，是該署業務大宗。行政執行署台北分署日前就面臨一起游姓中年酒駕累犯拒繳罰款的例子，結果執行官發揮同理心，主動替他著想並分析，若繼續積欠罰款，日後可能需重複負擔銀行每筆250元的手續費，果然成功打動游男一次繳清剩下的罰款餘額。

台北分署指出，該案例為新北市一名50多歲的游姓男子，因5年內第2度酒駕，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰新臺幣9萬元。原本游男向裁決所申請分期付款，但僅繳納第一期5000元後便未續繳，裁決所於是移送台北分署執行。

台北分署收案後，2022年1月24日核發執行命令，扣押游男各銀行存款，隔月10日再准許裁決所收取上設扣押存款8萬2102元。後來該署發現，游男尚有其他銀行存款因作業關係尚未被扣押，於是好心告知若再不繳清，日後再通知銀行解繳扣押款時，每筆都將被銀行收取250元手續費，游男為了省錢於是自行至裁決所繳清餘款，使全案順利清償終結。