新北樹林科技廠群聚擴大 侯友宜證實：再增10人確診

新北市25日新增11例本土確診，其中10例是樹林傳動元件大廠全球傳動員工，新北市衛生局擴大匡列全公司910名員工，並派團隊進廠採檢，新北市長侯友宜26日表示，昨深夜採檢結果出爐，匡列採檢結果新增10名陽性個案，都已經採取快速做好疫調跟採檢步驟，詳細說明對外說明報告；至於25日另一例中和確診個案，個案擴大採檢結果，也將於下午一併說明。

衛生局補充說明，廠內採檢900名員工結果已出爐，另有10名員工居住於外縣市，採檢結果尚未出爐。

衛生局25日表示，案22556移工24日下午身體不適後，衛生局針對同宿舍同樓層作業區擴大匡列208人採檢，再增8名外籍移工、1名本土員工確診，匡列居家隔離173人，其中全數移工137人安排集中隔離。

25日208人採檢結果出爐，199位陰性、9位陽性（8外籍、1本土住板橋區），其中有7人與案22556移工同住一宿舍，其餘3人則與該案在鄰近作業區，因此匡列全公司910位員工，並要求工廠停工，復工後員工須持陰性證明才能進入。