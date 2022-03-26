近年來台商不斷回流，至今有1179家台商回台投資，金額高達1.67兆台幣，帶動去年出口創新高，不僅台股奔向18619點，台灣經濟開始展現新活力。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣之所以出現經濟大巨浪，其實是從一碗滷肉飯開始的！

謝金河在臉書發文指出，三年多前，時任行政院副院長沈榮津，接下因全台大停電而請辭的李世光，出任經濟部長；「沈榮津部長是從經濟部底層爬升，他誠惶誠恐，竭盡心力，上任的第一個任務，就是引導台商資金回台投資」。

謝金河透露，剛當上經濟部長的沈榮津，打算找他協助製作一個影片，「我們在經濟部中小企業處錄了一個節目，用一碗滷肉飯拉開序幕，米飯是土地，滷肉是人力，紅蔥頭是融資，瓦斯代表水電，碗筷是稅務」；謝金河說，那時候的沈榮津仍然十分青澀，拙於口才，但後來卻愈說愈好，努力用大家都聽懂的語言，告訴民眾台商回台投資的真相。

後來經濟部為了協助台商，特別設立投資台灣事務所，不過，謝金河指出， 「2018年前後，台商要從大陸班師回朝回台灣投資，仍然是很敏感的事，不少承諾回台投資的企業都要求姑隱其名，叫A公司、B公司。」

因此謝金河建議沈榮津，必須找幾家重量級企業挺身而出增加號召力。「剛好這時候，廣達正買下中環賣出來的華亞科技園區的土地，而廣達董事長林百里也請求經濟部協助，於是沈榮津說服林百里，讓他點頭同意曝光」。

此後，願意曝光的台商愈來愈多，到今天為止，有1179家台商回台投資，金額高達1.67兆台幣，帶動就業至少20萬人。

謝金河認為，這正是改變台灣最大的力量，也因台商回來投資，台股一口氣從萬點奔向18619點，奄奄一息的台灣經濟終於開始展現活力。

但謝金河也提醒，到目前為止，製造業投資已到相對高點，台灣要思考水電、土地的負荷量，讓這三年投資的製造業鞏固整頓一下，下一個是營造台灣成為財富管理重鎮，再下來，要從吸引資金，轉化為向世界吸收一流人才，並且把吸引回來的資金投入公共建設，讓未來的台灣更美好。