蘇花改區間測速在今年3月1日啟用執法，設備通過經濟部標檢局檢定合格、符合交通部資安規範，但陳姓民眾駕駛自小客車，3月18日晚間以時速70公里定速巡航經過東澳隧道，卻收到時速138公里的超速罰單，引起熱議，警方回應，如因更換零件而造成機器判讀失誤，會主動撤銷罰單。

有臉書粉絲專頁代陳姓民眾張貼訊息，並指過去彰化的區間測速出包，是因前後兩台機器時間不同步造成大量誤開，而這次蘇花改被開超速罰單的車主，也沒有行車紀錄器畫面可還原當時狀況，但車主確定是以定速通過東澳隧道。

陳姓民眾超速達68公里，將處8000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。消息一出引發熱議，有民眾呼籲，如果經過區間測速路段，最好保留行車紀錄器影像自保；且在單線道的東澳隧道開時速138公里，那豈不表示前車也跟著超速？

警方表示，昨接獲民眾反映時已著手調查，該案屬於個案；區間測速的設備因光源不足，有更換補光燈，有可能更換零件造成儀器判讀誤差，如為儀器判讀誤差將主動撤銷罰單。