綜合外媒報導，烏克蘭內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）和前烏克蘭內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）在社群媒體上稱，俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與俄軍事情報局（GRU）局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）兩人皆出現相同心臟病症狀而住院，蕭依古甚至還出現呼吸困難、昏迷。

吉拉成柯在 Facebook 上寫道:「蕭依古心臟病發作是發生在普丁嚴厲指責入侵烏克蘭完全失敗後。」他補充說他目前正在醫院接受康復治療。

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Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ - Шойгу и Игоря Костюкова - нач ГУ ГШ ВС РФ.

Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 25, 2022

蕭依古自從3月11日以來就沒有公開露面過，24日普丁內閣視訊會議上的畫面也令人質疑，因為他既沒有穿軍服且畫面閃爍，也引發造假的疑慮。

普丁計畫入侵烏克蘭前，蕭依古是普丁計畫的最大支持者，縱使俄軍行動已經受阻，11日他仍然向普丁保證一切計畫都沒有問題，還強調已經收到大量外國志願者報名，要幫俄羅斯參戰。

近兩周蕭依古都沒有公開露面，也讓外界揣測是否「被消失」、遭軟禁、下毒、失去地位等傳聞，對此克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）出面表示：「正如大家所理解，國防部長現在很忙。」他否認蕭依古身體有恙。培斯科夫說：「特殊軍事行動正在進行，現在當然不是從事媒體活動的好時機。這很好理解。」