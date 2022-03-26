民進黨宣示，2030年我國要成為雙語國家，引起教育與家長焦慮與批評。學者認為，「2030雙語國家」政策形成，且是基於國人嚴重的英語崇拜與英語焦慮，官方如火如荼進行百年來第三次的國語政策，做法是獨尊英語，執行過程極為粗糙，根本好比是「自殺」。

台灣大學人文社會高等研究院今(26)日舉辦「預知平庸與貧乏：反思『雙語國家』政策 」高峰論壇。東海大學外文系講座教授何萬順表示，「2030 雙語國家」政策形成，不僅過程極為粗糙，且是基於國人嚴重的英語崇拜與英語焦慮，而造成如此盲目情緒的主因乃是「台灣人菜英文」的世紀謊言。

何萬順提到，「台灣人菜英文」的說法，長時間出現在各大媒體，主要在於多益英檢業者自2003年開始，聯手媒體，年年炒作，因此促成教育部「大學英檢畢業門檻」的重大政策，逼迫全台上百萬的大學生自費考英檢。

何萬順也說，2018上半年，「台灣語言學學會」與「台灣語文學會」舉辦座談，嚴厲批判此一政策。之後「英語推動會」向時任行政院長賴清德提出《我國推動英語成為第二官方語言政策評估報告》，並列舉實施英語為官方語言的9項條件，台灣無一具備，但最終竟建議政府「若認為推動英語為第二官方語是個勢在必行的政策」，應「設立『國家雙語及雙文化委員會』」，「英語為第二官方語」口號從此消失，「2030雙語國家」誕生。

何萬順從歷史脈絡分析，1895年日據台灣，推行「國語政策」，獨尊日語。1945年國民政府遷台，推行「國語政策」，獨尊華語。如今民進黨政府如火如荼進行百年來第三次的國語政策，獨尊英語。

何萬順認為，對於台灣的本土語言與文化，前兩次是「他殺」，此次是「自殺」，但「自殺未遂」，因有諸多學者強力制止。

何萬順強調，值此執政當局猶豫思慮之時，台灣的知識份子務必大聲疾呼，呼籲政府兼顧台灣在法律上有20種國家語言及英語為國際共通語的事實，摒棄「2030雙語國家」的雙輸路徑，經濟投資與回收不成正比，學習效果也不足，特別是偏鄉弱勢學生恐怕無法跟上，「這將是台灣靈魂上的重大損失」，因此建議改以「多語台灣，英語友善」的雙贏策略，讓偏離的政策重返軌道。