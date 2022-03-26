YouTube頻道「父女對話」，年僅7歲的女童Ariel從小就上傳自己唱歌彈琴的影片，常在YouTube翻唱熱門歌曲，自彈自唱的可愛模樣受到很多網友喜歡，小小年紀就展出音樂天賦，近期影片將阿密特的《開門見山》改編成《我不吃青椒》，大唱討厭青椒的心聲，領著一群兒童組成「最萌樂團」，搖滾架勢十足，台風穩健不輸大人。

Ariel在《我不吃青椒》唱出歌詞：「打開碗就見椒，我見椒就瘋掉，我立刻就馬上，手刀往門外跑，我寧願餓就餓oh my god，我的天拜託不要。」，Ariel穿著黑色皮衣，手腕戴著鉚釘皮手環，髮型特別設計過，隨著鼓點甩動頭髮，身後配著和她差不多年齡的4個小帥哥，這幾個小孩也是大有來頭，是歌手林少緯帶的小孩樂團J HALL，別看年紀這麼小，已經上過不少節目表演，成員的專業度非常高。

歌詞中唱到：「我討厭，就討厭，吃香菜和青椒，本來就很難吃，為什麼要騙我，苦就苦，臭就臭，是誰說一定要吃它？媽媽！」，這些台詞讓不少新手爸媽和小朋友感到心有戚戚焉，事實上青椒營養極高，富含維生素和礦物元素，對身體有益處，只是很多人對青椒的口感敬謝不敏。

（來源／Ariel Hsiao蕭莉兒 Youtube）

影片一出，網友在底下留言「我也不敢吃青椒」、「話說我小時候真的也不喜歡青椒的味道，可是現在他已經變成我最喜歡的食物之一」、「Ariel很會唱欸！」、「這首歌唱出我家孩子心聲」、「怎麼能把青椒唱得那麼帥氣」、「聽完真的腦中浮現青椒跟香菜…」