羅智強桃市府罰寫千遍新屋 許生日願蘆竹脫離空汙

台北市議員羅智強因被桃園市長鄭文燦點名錯把「新屋」寫成「新烏」，26日帶著特製小學生生字簿赴桃市府前罰寫千遍。(蔡依珍攝)

台北市議員羅智強因被桃園市長鄭文燦點名錯把「新屋」寫成「新烏」，26日帶著特製小學生生字簿赴桃市府前罰寫千遍，寫到手痠一度改用左手罰寫。(蔡依珍攝)

桃園區市議員參選人史碩仁和羅岳峰也到場聲援。(蔡依珍攝)

2周前展開「1000公里傾聽桃園之旅」的台北市議員羅智強，因被桃園市長鄭文燦點名錯把「新屋」寫成「新烏」，26日帶著特製小學生生字簿赴桃市府前罰寫千遍，不過下筆後1字要寫8秒、估算至少要2小時，他寫了百遍就喊手痠，感嘆：「小時候最多寫百遍，怎麼沒人阻止我寫千遍！」今也適逢他生日，他也許下生日願望，希望蘆竹鄉親能早日脫離空汙困擾。

羅智強13日展開「1000公里傾聽桃園之旅」，至今已走訪大園、蘆竹、新屋和復興，但鄭文燦周四接受媒體專訪時，直指羅把「新屋」寫成「新烏」，讓他看了傻眼也當場笑出來，諷刺：「不可能有任何桃園人講錯！」

「謝謝鄭文燦老師！」羅智強說，獲悉後遍尋自己臉書，都未發現筆誤之處，但為了表達信任跟尊重，今早上9點就到桃園市政府罰寫1000遍「新屋」，向新屋人致意，也感謝鄭文燦的關心與指正。

不過桃園市政府八德區公所周五活動的邀請卡上，也誤將「祝禱」寫成「祝壽」，引發喧然大波，鄭文燦緩頰說誰不會忙中有錯，不應無限上綱，羅智強也對此表示，鄭文燦關心寫錯字，是該覺得傻眼，還是不要無限上綱？這有沒有標準不一的問題，由人民判斷。

羅智強說，鄭文燦除關心錯字外，更該關心新屋人的心聲，提到傾聽之旅時市民的苦悶心聲，也向鄭文燦提出3問，包括重金打造的海螺館「新屋落成」，但停車空間卻無法滿足遊客需求；永安工業區屢有廠商偷排廢氣廢水，在地居民頗受其苦，市府除重視招商績效之外，也該監控後續汙染；自己走訪觀音新屋時手機大響，原來是接到國家級空氣汙染警報，旁邊陪走的民眾感嘆本該空氣最好的觀音新屋，空氣汙染竟已成沿海居民的日常，盼鄭文燦幫忙解決。

今也是羅智強生日，羅也許下生日願望，直指美福倉儲大火讓蘆竹南崁鄉親受到空汙侵襲、苦不堪言，希望早點還蘆竹鄉親清新空氣，排除汙染源，第二個願望則祝大家健康平安萬事如意，第三個願望則笑說放心裡，未正面回應是否為外傳的「宣布參選桃園市長」。