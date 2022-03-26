1名基隆國小女老師在《爆料公社》發文，表示美術課結束時，她給了學生60分，家長非常不滿到校抗議，說孩子得知成績後，哭紅了眼，認為女老師不適合教書，還表示和市長很熟，要學校好好處理，事後女老師和學生求證，學生表示，完全沒這回事，令老師不知道，是要信家長還是學生。

女老師在臉書社團《爆料公社》提到，由於美術作業主題是傳統文化藝術頭飾創作，在評分前有問學生，一定要這樣嗎？不加點別的嗎？其他人的作品都很豐富，但學生堅持不改，所以才給60分，家長知道後怒衝來學校說表示，孩子因此哭紅眼。

事後找學生來聊聊，學生笑道岔氣表示，完全沒有像爸媽說的那樣哭紅眼，又想不開，令老師覺得不知道該相信誰，是父母還是學生？家長還說自己和市長林右昌很熟，認為女老師不適合教書，要求校長介入處理。

校長表示學校對於音樂、美勞這種術科不是那麼重要的有一套評分標準，最低都是80分起跳！希望全班同學分數往上調整！讓老師憤怒表示，原來對於孩子分數不滿意去學校鬧一鬧就可以改分數？原來這就是官威？

老師還得知，家長特意找人調查她的背景，令老師非常困惑自己一路走來我都是美術科，專教導美術、繪畫相關；也和基隆市政府合作關懷中輟生專案，教導中輟生培養專長，讓孩子重返校園就讀，也在基隆市警察局預防犯罪宣導擔任大使，不知道自己的背景哪裡有問題？

女老師憤怒建議，學生家長如果想指責老師應該成為怎麼樣的人！那就應該實際去做第一線的教育工作！當不了老師，也可以當個志工老師進班授課 ！讓家長好好體會現在教育現場。