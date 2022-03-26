18歲公民權修憲案25日三讀通過，送出立法院。藥師林士峰指出，他看到民進黨稱，他們將力拚此修憲案公民複決與年底九合一大選合併投票，這點不禁讓他想反問民進黨「不是說四個不同意，台灣更有力嗎？」質疑當初民進黨如此反對公投綁大選，還稱「公投無法提高投票率」，那面對朝野此高度共識的案子，為何又要綁大選了？

林士峰25日在臉書發文表示，在朝野高度共識下，攸關18歲公民權的《中華民國憲法》增修條文增訂第一條之一條文草案，在立法院闖關，109位出席立委全數同意、無人反對下通過。他看到民進黨受訪表示，他們將力拚公民複決與年底九合一大選合併投票。

對此，林士峰直言：「等等，不是說四個不同意，台灣更有力嗎？」林質疑，民進黨不是主張公投應該要和大選脫勾，民進黨立委管碧玲去年11月的時候還說：「國民黨稱公投綁大選能提高投票率，但2018年綁大選 投票率也沒拉高，大選的投票率是67%，公投只有55%，投票率關鍵是題目決定。」

面對民進黨的前後不一，林士峰諷刺道：「朝野如此高度共識的案子，為何要綁大選呢？」並狠酸民進黨，既然當初說公投無法提高投票率，又為何在此次修憲案當中，又要力拚併大選呢？