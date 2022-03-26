這下子熱火快要連東區龍頭位置都保不住了！前役爆發主將吉米巴特勒跟總教練史波斯查、老將哈斯蘭激烈口角衝突的熱火，26日竟遭尼克末節打出誇張的24比6猛攻，熱火最後103比111不敵尼克苦吞3連敗，目前跟東區第2公鹿之間勝差僅剩0.5場。

IMMANUEL QUICKLEY, EVERYBODY 🍿 pic.twitter.com/t9oJpmVKDr — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 26, 2022

原本打完前3節，地主熱火還以88比73大幅領先，沒想到尼克末節一開始打出誇張24比6猛攻，打到最後4分55秒，反以97比94領先，隨後尼克更擴大領先到8分，儘管熱火仍未放棄，吉米巴特勒最後29.4秒投進三分球，卻已經無法挽回頹勢。

尼克全隊5人得分上雙，奎克利替補拿下全隊最高23分，巴雷特18分、7籃板及4助攻，托平15分、8籃板，伯克斯12分，米契爾羅賓生11分、7籃板，能在幾乎宣告無緣季後賽，且少了蘭道爾助陣的情況上演逆轉秀，尼克算是韌性十足。

熱火仍看吉米巴特勒一人表現，他拿全場最高30分，外加7籃板、7助攻，阿德巴約與羅瑞各拿17分，史崔斯11分，馬基夫莫里斯10分，不過熱火末節表現完全崩盤，感覺史波斯查逐漸無法掌控自家球隊，接下來就看他們何時丟掉東區龍頭席位。