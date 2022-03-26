天使投手大谷翔平最近被捕捉到一個有趣的鏡頭，他在小聯盟牛棚練投的時候，忽然煞有其事地用手套遮著臉，右手也塞進手套，雙眼凶狠地盯著前方。原來這是大都會投手狄葛朗（Jacob deGrom）的投球準備動作，大谷還把狄葛朗投球的彈腿動作也學了一遍。

日本NHK電視台播出時還放上一段狄葛朗的投球動作來對比，狄葛朗是兩屆國聯賽揚獎得主，並且是史上勝場數最少就獲獎的先發投手（單季僅10勝）。狄葛朗的球速非常暴力，他去年6月創下單場速球「均速」100英里（160.9公里）的歷史紀錄，日媒稱他為「大聯盟屈指可數的剛腕」。這是大谷翔平一點小小的興趣，他喜歡模仿其他知名投手的投球動作，並不是他覺得狄葛朗動作很奇怪。

大谷翔平上季全票當選美聯MVP，他同時也是天使最優秀的先發投手，總教練麥登（Joe Maddon）宣布將由大谷擔綱今年開幕戰投手對決太空人，並且擔任DH，也就是「開幕戰二刀流」。大谷接下任務的時候還對麥登開玩笑說：「好吧，如果一定要我做的話。」大谷將是新球季的1號先發，天使預計使用6名先發輪值，本季還增添了生力軍「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）。