小S（徐熙娣）近來主持節目《小姐不熙娣》，日前她在節目中大聊女人為了愛美做過什麼蠢事，小S除了自招曾作微整形太過火，嚇壞老公，她也脫口爆料平時在家裡不僅愛幫女兒剪頭髮，連自己私處的毛髮都是自己一手包辦，有回她在房間修剪私處毛髮時，正好被老公許雅鈞看到，下秒許雅鈞發現小S拿的竟是平時他用的剪刀，當場崩潰怒吼。

小S近日邀何妤玟及一票來賓大聊女人做過的愛美蠢事，何妤玟透露有回去做蜜蠟除毛帶著女兒，沒想到女兒看到後回家竟拿膠帶模仿，讓她哭笑不得，小S此時好奇反問大家平時難道不會拿剪刀修剪該處毛髮？何妤玟疑惑問這樣剪過應該會不舒服、刺刺的，小S便搖頭開始分享心得，直說：「不會耶」。

小S自曝在家中剪私處毛髮被許雅鈞看到。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

小S大聊在家會修剪私處毛髮（42:09起）。（影音／取自小姐不熙娣 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

小S笑說平時自己只要拿到剪刀，「剪哪裡都OK」，尤其幫女兒剪頭髮時更是自詡「剪髮不落地」，但有回她在忙剪自己私處毛髮時，許雅鈞正進房看到，「他說寶貝妳在幹嘛，我說就是剪『這個』啊」，沒想到許雅鈞當場變臉，怒吼：「那是誰的剪刀？」

聞此，小S回剪刀哪有分誰的剪刀，「我就看到桌上有（就拿過來）」，許雅鈞此時生氣嗆：「那個我拿來剪頭髮的欸」，小S秒嗆一句話反擊：「也還好吧都是毛啊」，笑翻在場來賓，網友回應：「小S狀態很好啊，女人的臉其實不要太乾癟，因為瘦很容易顯老」、「與其說S變胖不如說這才是正常人有的狀態，是以前太瘦了」、「真的是離婚的女人都會變美欸怎麼回事，何妤玟比起以前現在真的美很多」、「每次看到s姐就好像看到了許老三，好可愛」。