台中一名周姓女房東，將房子租給女房客，但女房客房租僅繳一半，引發周女不滿，竟偷拿房客藏在窗台上匙鑰闖進房間，將東西全都搬出堆放在門口，還將女房客養的寵物狗放進尼龍編織袋，綁住束口後掛在門把上，未料寵物狗因此心臟病活活嚇死。女房客得知寵物狗遭虐怒告周女，台中地院依《動保法》判周婦拘役30日，併科罰金20萬元，但考量她與房客和解，宣告緩刑2年。

根據判決書，周姓女房東自民國110年5月3日起，以每月新臺幣9,000元之代價，出租房間給一名年輕女房客，但房客僅先支付5,000元之租金，而遲未支付剩餘之款項。

未料周女竟因此心生不滿，在6月17日10時30分許，自行拿了女房客放置在窗戶之備用鑰匙，進入上開女房客房間內，將房內物品移出放置在門外，並基於傷害動物之犯意，將女房客飼養寵物狗放置在白色編織袋內，再以尼龍繩綁住開口、吊掛在門把。

但該隻狗狗卻因密閉空間緊張，引發潛在心臟疾病，導致重要器官功能喪失而死亡，女方回家後發現心愛的狗狗吊掛在門把上死亡，悲痛異常，事後查出竟然是周女所為，氣得對周女提告。

法官審酌，周女不知尊重動物之生命，僅因對女房客心生不滿，竟以將其寵物狗放置在白色編織袋內，再以尼龍繩綁住開口、吊掛在門把之手段，致該寵物狗發生死亡結果，罔顧、輕蔑動物生命，但考量被告犯後已坦承犯行，並與女房客達成和解而獲得原諒判周女拘役30日，併科罰金20萬元，宣告緩刑2年。