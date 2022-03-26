金門濃霧深鎖，全島臨海道路霧氣茫茫。（李金生攝）

金門今天持續濃霧深鎖，尚義機場跑道能見度至上午10時僅約500公尺，不符至少750公尺的起降標準，交通部長王國材登島巡視金門大橋的行程，也因大霧臨時決定取消。但春季天候變化大，中午以後霧氣可望逐漸消散，恢復台金線正常往來疏運作業。

金門昨起第1場春霧籠罩全島，晚間以後取消6個航班，往來台金兩地千餘名旅客受到影響，尚義機場再見排隊退票人潮，讓當地鄉親搖頭擾人的霧季又來了，每年清明時節都這樣，真的很無奈也無解。

今天上午濃霧持續鎖，臨海道路一片霧氣茫茫，能見度不到30公尺，機場跑道能見度也同樣不足，至上午10時才回升到500公尺左右，但仍不符750公尺的標準，讓原定上午10時30分到金門大橋視察施工進度的交通部長王國材一行人，只能在松山機場苦苦等候，最後也只得取消。

金門氣象站評估在中午以後，大氣環境出現變化，霧氣就有逐漸消散的機會。金門航空站也預期屆時即可恢復正常疏運作業，上午因持續關場原故，機場內候機旅客只有200人左右，以昨天滯留的外地旅客居多。